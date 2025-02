Kate Middleton realizó una visita real a una prisión en Cheshire, para poder conocer cómo viven las madres presas y sus hijos. Durante el mismo, llamó la atención el look que utilizó, ya que marcó las próximas tendencias para la temporada de invierno que se acerca. El mismo estaba compuesto por el estampado más elegido y unas botas que enamoraron a los seguidores. El look sorprendió a todos, debido al evento en el que fue utilizado.

Kate Middleton

Kate Middleton y su llamativo look de estampa tendencia y botas para ir a la cárcel

En los últimos días, la revista The Times aseguró que Kate Middleton tuvo una tajante decisión sobre ser un referente de la moda. La princesa de Gales habría pedido que no se sigan compartiendo detalles de su estilismo durante los compromisos públicos. Esto fue debido a que quiere sacar el foco en sus atuendos, para dárselos hacia su trabajo real. Sin embargo, los mismos usuarios siguieron destacando los looks que arma; en especial uno que apareció en uno de sus últimos eventos.

Middleton realizó una visita a una una prisión en Cheshire, la HMP Prision Styal, para visitar una unidad para madres y bebés. La monarca se reunió con las beneficiarias de Action for Children, que apoya a mujeres embarazadas y madres primerizas que están cumpliendo condenas. Para el mismo, lució un atuendo que llamó la atención de todos por el estampado tendencia y por un accesorio muy lujoso. De esta manera, abrió la temporada de invierno que se aproxima.

Kate Middleton visitó una cárcel

Caminando hacia su encuentro, la princesa lució un abrigo marrón, de parte frontal cruzada inspirada en los años 80, con un estampado cuadrille y una cintura perfectamente ajustada. En ningún momento, se sacó el tapado para poder lucir el look, pero su pudo ver que combinó con el color burdeos, para mantener el estilo elegante que siempre maneja. Finalmente, lo cerró con unas botas de ante, en color marrón chocolate, con un tacón alto. De accesorio, mostró unos nuevos aros en forma de flor decorados con perlas.

El look de Kate Middleton

Kate Middleton sigue marcando una tendencia en la moda, a pesar de su pedido. Por otro lado, Kensington Palace confirmó que la princesa de Gales no estará el próximo domingo en los premios Bafta, ya que varios se habían preguntado por su aparición. Por último, se conoció que su cáncer estaba en remisión y se encontraba en plena recuperación, por lo que se decidió que comenzara a realizar sus tareas reales, algo que ella venía esperando con gusto.

A.E