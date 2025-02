La reina Letizia es una de las mujeres más observadas en España, no solo por su matrimonio con el rey Felipe VI. Ella desarrollo un elaborado labor en el mundo del periodismo, que la enamoró desde pequeña. Sin embargo, tuvo otros intereses a lo largo de su vida que hizo que se interiorizada en nuevos ámbitos. Uno de ellos la llevó a conocer al humorista y actor español Julián López, con quien se confesó y le contó cuál es la profesión que nunca pudo ejercer.

Letizia Ortiz y Julián López

Su confesión más íntima: La profesión que la reina Letizia siempre soñó y no pudo ejercer

La reina Letizia tuvo una importante carrera en el periodismo, profesión que ejerció con amor y pasión. Sin embargo, se enamoró del rey Felipe VI y sus responsabilidades se vieron modificadas. La monarca se convirtió en una de las mujeres más importantes de España y formó parte de la familia real, siendo partícipe de varios eventos y nuevos trabajos. Además, acompaña a sus hijas en todo el proceso de convertirse en herederas, mientras se vuelve un ícono de la moda.

Letizia Ortiz

Pero hay ocasiones donde puede darse el lujo de disfrutar de las que fueron sus pasiones de siempre. Esto mismo ocurrió durante la 31° Muestra de Cine Español de Tudela, con motivo de los 40 años de la película de Mario Camus "Los Santos Inocentes". La reina decidió ir al evento, donde se encontró al humorista y actor español Julián López. Allí, pudieron mantener un breve encuentro, donde ella hizo una importante confesión sobre su conexión con el cine.

Letizia Ortiz y Julián López

Finalmente, durante la entrega de los Fotogramas de Plata, el artista fue consultado al respecto y él no dudo en contar lo que la monarca le dijo. “Nos preguntó por la película, por el cine español, por futuros proyectos. Yo vi a una persona muy cinéfila, que ya lo sabía, pero lo comprobé de verdad. De algo genuino, no de algo de pose", expresó. De esta manera, contó que se notaba que tenía interés por el cine. Según Julián, la monarca le contó: "Si no se hubiera dedicado a lo que es, se hubiera dedicado al cine. Me pareció muy bonito”.

Letizia Ortiz es una cinéfila de corazón y, de no haber seguido por el periodismo o la realeza, podría ser una importante mujer para el mundo de las películas. La reina no duda en mostrarse cada vez que puede participar de eventos artísticos, ya que es algo que le fascina. Sin embargo, tampoco deja de lado sus responsabilidades, y por eso es de las más apreciadas entre la realeza. La monarca intenta sobrellevar todos sus deberes con la mayor energía.

A.E