Letizia Ortiz sorprendió con una confesión que no solo la muestra desde una perspectiva más íntima, sino que también la acerca al ciudadano común. En su última aparición en Madrid, durante la celebración por el centenario de la feria de libros de la Cuesta de Moyano, la reina consorte de España dejó de lado la solemnidad y compartió un detalle muy personal de su rutina diaria: no se despierta con despertadores ni alarmas, sino con la radio.

Letizia, quien fue periodista antes de convertirse en reina, dejó entrever que su vínculo con los medios de comunicación tradicionales no es solo profesional, sino profundamente emocional. "Yo abro los ojos con las voces de personas muy amables que me cuentan cómo va la vida", dijo con una sonrisa al conversar informalmente con periodistas de la cadena Ser. Una revelación que no solo causó simpatía en el lugar, sino que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Una reina que sigue eligiendo la calidez de la radio

Letizia aprovechó la ocasión para rendir un homenaje sentido a Radio Madrid, emisora que está próxima a cumplir 100 años, y para reflexionar sobre el papel que aún juega la radio en pleno siglo XXI. “No podemos vivir sin ella”, expresó con firmeza.

“Pensaba que, con todos estos avances, este tipo de eventos y celebraciones se iban a olvidar... y estar hoy aquí celebrando el libro y también la radio es una fantasía”, comentó. Su frase final, con humor y autenticidad, terminó por conquistar aún más al público: “Si alguien me llama viejuna, pues a lo mejor con razón, pero yo siempre con la radio y con el libro”.

Estas palabras no solo hicieron reír a los presentes, sino que también dejaron ver el costado más relajado y humano de la reina. Una mujer que, más allá de los compromisos reales, conserva el gusto por lo simple y lo cotidiano.

La mayoría imaginaría que alguien como Letizia Ortiz comienza su día entre asistentes, protocolos y agendas cargadas. Sin embargo, sus declaraciones pintan otro escenario. Uno más pausado, guiado por voces cálidas y familiares que llegan desde un aparato que muchos creían relegado: la radio. Aunque no especificó qué emisora escucha cada mañana, quedó claro que para la reina, la información y el acompañamiento de este medio son parte esencial de su bienestar.

Además, al compartir este detalle, Letizia también hizo un guiño a su antigua profesión. Su vínculo con la palabra, con la información y con la comunicación sigue más vivo que nunca.

VO