Máxima Zorreguieta es una de las mujeres más queridas y distinguidas dentro de la realeza, su figura se destaca sobre todo por su carisma, inteligencia y elegancia. Nacida en Buenos Aires, llegó a Países Bajos sin saber el idioma, pero gracias a una técnica particular, logró aprender neerlandés en tiempo récord.

Máxima Zorreguieta

Los idiomas que habla Máxima Zorreguieta y cómo aprendió neerlandés en tiempo récord

Máxima Zorreguieta es una verdadera políglota, habla con fluidez español, italiano e inglés. El primero por ser su lengua materna, lo que le permite mantener una fuerte conexión con sus raíces argentinas. Pero lo que no todos sabían es que cuando llegó a Países Bajos no hablaba nada de neerlandés.

Su fuerte dominio sobre el inglés es fundamental en su rol como Asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, y como presidenta de honor en el programa de finanzas inclusivas del G20. Por su parte, el italiano le permitió mantener fuertes los lazos con parte de su familia y con la herencia cultural que esto representa.

Máxima Zorreguieta

Cuando Máxima se comprometió, con el entonces príncipe heredero Guillermo Alejandro, sabía que aprender neerlandés sería crucial para integrarse en su nueva vida y cumplir con sus deberes reales. A pesar de no tener conocimientos previos del idioma y saber que no sería fácil de aprender, encontró un particular método que la llevó a adaptarse a su nueva vida en tiempo récord.

Uno de los métodos que le resultó más efectivo fue aprender a través de distintas canciones infantiles. Durante una entrevista destacó: "Comencé a aprender con las canciones que escuchan los niños. Así empecé a identificar una palabra, luego otra y así. Las canciones repiten las palabras y cuando las escuchas todo se vuelve más simple".

Una de las canciones que más la ayudó fue "15 Miljoen Mensen" (15 millones de personas) del dúo musical Fluitsma & Van Tijn. Además de ampliar su vocabulario aprovechó para aprender más sobre la cultura holandesa. Según fuentes cercanas, su habilidad para tocar la guitarra le permitió internalizar mejor las palabras y frases, lo que aceleró su proceso de aprendizaje.

En la actualidad, es la presidenta de la fundación "More Music in the Classroom" que busca promover el acceso a la música para los niños considerando que les permite desarrollar no solo un talento, sino a sentirse seguros de lo que aprenden. La reina siempre resaltó la importancia que tiene la música en el desarrollo infantil.

Máxima Zorreguieta

Además de utilizar la música para aprender en tiempo récord el neerlandés, también realizó algunos cursos de cultura y lengua holandesa, que finalizó en 2005. Este doble esfuerzo le permitió, a Máxima Zorreguieta, lograr integrarse de la mejor forma a la sociedad y desempeñar su rol con eficacia.

VDV