Máxima Zorreguieta está marcando lo mejor de las próximas temporadas en su viaje a los Estados Unidos. La reina de Países Bajos recorrió una exhibición en honor a Anna Frank y se reunió con el Secretario General de las Naciones Unidas, en el edificio de Nueva York. Para ambos eventos, decidió lucir un look ideal, sin perder su estilo inspirado en la naturaleza. Para eso, sus seguidores en las redes sociales no dudaron en comentar y halagar su sentido de la moda para cada ocasión.

Naturaleza y combinación de tendencias: El look tono marino que lució Máxima Zorreguieta

Durante los últimos días, Máxima Zorreguieta estuvo de visita en Nueva York, Estados Unidos, debido a unos deberes reales que debía cumplir. Según compartió el fotógrafo real y la Casa de la Familia, en sus cuentas de Instagram, la reina visitó al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en el edificio de la ONU. Cabe destacar que ella cumple el rol de defensora especial de la Salud Financiera, por lo que requería de un estilo sofisticado para esa visita.

Sin embargo, ese mismo día, también pudo recorrer la exhibición de Anna Frank, que rememora todo lo vivido en esos años. La misma estaba diseñada como un viaje cronológico e incluía una exposición fotográfica sobre la juventud en Alemania. Además, la reina pudo conversar con estudiantes de Great Neck North High School NY, quienes incorporaron la historia de Ana Frank en su plan de estudios de preservación histórica.

En este día lleno de eventos importantes, decidió utilizar su estilo inspirado en la naturaleza, pero darle una vuelta en tono marino. Máxima lució un vestido acampanado, de mangas largas y guantes negros. El mismo era de un color azul oscuro, y tenía bordadas unas flores blancas que le daban lo sofisticado al atuendo. Finalmente, lo cerró con unos tacos negros y pequeñas joyas de piedras, para mantener un look donde combina las flores terrestres con los colores del mar.

Máxima Zorreguieta es una de las reinas más observadas por su forma de vestir y el sentido de moda que maneja. Ella tiene en consideración cada evento al que va para poder usar un look que no la haga perder su estilo, pero sea ideal. Si bien juega con los diseños, el estampado y las joyas, hay momentos donde prefiera ir por un clásico, con detalles que marquen su presencia. Por eso, sus seguidores no dudan en halagarle todo lo que ella luce.

