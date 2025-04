La Corona española se encuentra en un momento de polémicas mediáticas que los tiene descontentos. Ambas princesas son protagonistas de noticias desde distintos lados del mundo, debido a su accionar lejos de sus padres, el rey Felipe VI y Letizia Ortiz. Sin embargo, la infanta Sofía es punto de rumores sobre su futuro, completamente diferente al que tendrá la princesa Leonor, debido a lo vivido en Gales. Esta Semana Santa, regresó a España, pero aseguran que mantiene una actitud descontrolada y rebelde, que mantiene preocupada a su madre.

Infanta Sofía

Descontrol y rebeldía: la infanta Sofía genera más problemas en su regreso de Gales

Como en todas las celebraciones importantes, la infanta Sofía regresa del prestigioso internado UWC Atlantic College de Gales para pasar Semana Santa junto a su familia. Si bien era un reencuentro que sus padres esperaban mucho, diversos medios de comunicación aseguran que se encontraron con un grave problema: la princesa volvió más descontrolada y rebelde que nunca. Ella ya había mostrado una actitud diferencial al de la princesa Leonor, esto podría complicar aún más a la Corona española.

La familia real de España

Durante las últimas semanas, hubo rumores y confirmaciones sobre el futuro de la infanta. Ella habría decidido no hacer la formación militar, ya que no era obligatorio por no ser heredera al trono. Debido a esto, y a que en unos meses cumple la mayoría de edad, al finalizar el internado, iría a la universidad. Aún no hubo confirmaciones de la familia real sobre la carrera que seguirá, pero sí que se alejará del futuro que tiene su hermana Leonor, lo que comenzó a generar el disgusto de los reyes.

La infanta Sofía y la princesa Leonor

En este sentido, y con su regreso a España, la menor de las princesas se habría mostrado aún más desafiante, sobre todo, con su mamá, Letizia Ortiz. Ella recibe un informe sobre cómo es su vida en el internado, y estaba al tanto de que, como Felipe, no se le dan bien las materias numéricas y suele quedarse dormida. A esto, se le sumaría que la reina sabría que su hija fuma a escondidas y también bebe con sus compañeros los fines de semana. Ahora, según informaron, se atrevería a desafiar a Letizia con malas contestaciones y una actitud rebelde, que por lo que habrían tenido una fuerte discusión el pasado viernes.

La infanta Sofía y Letizia Ortiz

La infanta Sofía dejó en claro que no quiere seguir el camino de su hermana, la princesa Leonor. En comparación, la menor no será la heredera al trono, por lo que puede tomarse algunas libertades en sus elecciones. Sin embargo, la Casa Real no se encuentra feliz con las actitudes rebeldes y desafiantes, sobre todo contra Letizia Ortiz. Esto vuelve a poner a la familia real en el ojo mediático, y los complica en mantener la imagen de la realeza.

A.E