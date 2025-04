Las princesas de España están definiendo su futuro de a poco. Mientras que Leonor se encuentra finalizando su formación militar, la infanta Sofía está definiendo cuáles serán sus siguientes aventuras. Sin embargo, y tras meses de especulaciones, desde el Palacio de La Zarzuela habrían confirmado que la menor no seguirá los pasos de la mayor, y tiene planificado algo diferente a lo que vivió su hermana. Esto terminaría con las dudas y críticas sobre qué rol cumplirá la infanta en la Casa Real.

Princesa Leonor y la infanta Sofía

El camino diferente que tomará la infanta Sofía de su hermana Leonor

Desde hace varios meses, se viene especulando de las decisiones que diferencian a la infanta Sofía de a la princesa Leonor. Si bien ambas tuvieron la misma educación primaria y secundaria en el Santa María de los Rosales, y mismo Bachillerato Internacional en el UWC de Gales, sus destinos se diferencian dado que la mayor es la heredera al trono. Esto llevó a que tuviera una formación militar estricta, que, hasta hoy en día, continua en curso.

Infanta Sofía y princesa Leonor

Por su parte, la infanta Sofía fue parte de algunas responsabilidades reales de la familia, pero no tiene el mismo destino de futura reina. Esto le permitió elegir con mayor libertad cuál considera que fue su futuro, y los rumores de una separación de sus padres y la realeza comenzaron a crecer con los meses. En las últimas horas, varios medios de comunicación internacionales compartieron que desde el Palacio de La Zarzuela confirmaron que Sofía no hará la formación militar, ya que no es obligación para ella.

Infanta Sofía

Ante esto, se considera que, en junio, al finalizar el Bachillerato, la infanta irá directamente a la universidad, pero no hay nada confirmado aún. Según la Casa Real, "en lo que concierne al año que viene, todavía se están considerando varias opciones". Su viaje al extranjero le hizo sentirse cómoda de la lejanía del ojo mediático sobre la familia real y de las estrictas obligaciones. Por el momento, ella no dio indicios sobre qué desea estudiar o a que universidad irá, pero se sabe que, en cuanto tome una decisión, se comunicará de forma pública.

Infanta Sofía y Letizia Ortiz

De esta manera, la princesa Leonor y la infanta Sofía tomarán rumbos diferentes en sus vidas. Por un lado, la mayor cumplirá con sus responsabilidades reales, y, en su condición de heredera y futura reina, será algún día capitán general de los ejércitos. Por el otro, la menor decidió disfrutar más de su independencia y se creé que vivirá en el extranjero, lejos de las estrictas normas de la Casa Real. Desde el Palacio de La Zarzuela, confirmaron que no realizará la formación militar, y se espera anuncio sobre cuál será su futuro.

A.E