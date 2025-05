El futuro de la infanta Sofía sigue siendo aún un misterio. La Casa Real no informó cuál fue la decisión respecto a lo que la hija menor de los reyes decidió estudiar, y su graduación se realizará este sábado 24 de mayo. A pesar de esto, se sabe que la joven puede elegir qué carrera seguirá en la universidad, pero tiene algunas obligaciones que cumplir. En este punto, existe una leve diferencia con la libertad que posee en comparación de su hermana, la princesa Leonor, ya que no es la heredera al trono.

¿Cuáles son las obligaciones inmediatas de la infanta Sofía?

El próximo sábado 24 de mayo, la infanta Sofía se graduará del UWC Atlantic de Gales. La ceremonia es una de las más importantes para la Casa Real, ya que significa el fin de un ciclo para la menor de las princesas y el comienzo de otro. Con la ausencia de la heredera al trono, la princesa Leonor, Sofía estará acompañada por sus padres, Felipe VI y Letizia Ortiz, en este evento de "actividad privada", como lo tienen categorizado desde la Casa Real.

Sin embargo, las dudas sobre su futuro volvieron a aparecer, y el silencio de parte de los monarcas es tajante. A pesar de esto, se sabe que la infanta tiene más libertades a la hora de elegir ya que no es heredera al trono. Por un lado, no es obligatorio su paso por el Ejército. Por el otro, su educación puede no estar enfocada a los "actos que sí comprometen a la heredera de la Corona". No por eso quiere decir que no tiene obligaciones inmediatas que cumplir, tras graduarse. El periodista José Antonio Zarzalejos, experto en la Casa Real y autor del libro 'Felipe VI, un rey en la adversidad', explicó en Vanitis algunas de ellas.

Cualquiera sea su elección, hay conocimientos obligatorios y comunes a los miembros de la familia real, como de derecho constitucional, derecho nacional y derecho comparado, además de estudios históricos sobre la monarquía. Estos títulos, según el periodista, se obtendrá combinando educación en España con la de alguna universidad internacional. Según corren los rumores, y teniendo en cuenta los antecedentes, se debatiría entre quedarse en España, pero perder el goce de intimidad, o ir a los Estados Unidos a continuar con sus estudios.

A pesar de que tiene más libertades que su hermana Leonor, la infanta Sofía no deja de ser parte de la línea de sucesión del trono, y esto la lleva a elegir ciertos futuros para ella. Si bien el espectro de carreras universitarias es más amplio que el de la heredera al trono, debe tener ciertos conocimientos que se les seguirá dando desde la Casa Real. Por el momento, la familia está en días de celebración y disfrutando del gran paso que dará la menor de las princesas.

