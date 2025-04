Mientras los focos siguen con atención cada paso de la Princesa Leonor en su camino hacia la corona española, su hermana menor, la infanta Sofía, se prepara para dar un giro en su vida que marca, por primera vez, un rumbo diferente al de su hermana. A punto de graduarse del prestigioso UWC Atlantic College de Gales, la hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz encara un futuro lleno de posibilidades.

Hasta ahora, Sofía hizo exactamente el mismo recorrido académico que Leonor: desde el colegio Santa María de los Rosales en Madrid hasta los dos exigentes años de Bachillerato Internacional en el famoso "Hogwarts del mundo real", como muchos llaman al Atlantic College. También han compartido campamentos de verano y actividades institucionales. Pero a partir del 24 de mayo, día en que Sofía recibirá su diploma, los caminos de las hermanas comenzarán a divergir.

Mientras Leonor avanza con paso firme en su formación militar, Sofía no tiene esa obligación ni ese destino. La propia Casa Real fue clara al señalar que “a día de hoy no se contempla una formación militar para ella”. Es que el futuro de la infanta no está atado a un trono, sino a sus propias decisiones, aunque limitadas por las reglas internas de la institución que la contiene: no podrá trabajar en el sector privado ni público mientras siga siendo parte activa de la Familia Real.

Cómo seguirá la educación de la infanta Sofía

Aún no se sabe si Sofía continuará sus estudios en España o si optará por una universidad extranjera lejos del escrutinio mediático que implica su apellido. Al igual que otras figuras jóvenes de la realeza europea, como las princesas Amalia y Alexia de los Países Bajos o los mismísimos William y Kate de Inglaterra, no se descarta que se tome un año sabático antes de ingresar a la universidad.

Lo cierto es que la decisión será suya, aunque no completamente libre. Por mucho que su destino no sea la Corona, Sofía sigue siendo parte de una institución en donde el rol de la infanta es clave como apoyo a la futura reina de España.

La historia reciente de los Borbones muestra que no todos los caminos dentro de la familia son iguales. Las tías de Sofía, Elena y Cristina, también buscaron sus propios derroteros, combinando estudios en España y el extranjero. La tradición sugiere una fuerte base académica en suelo español, pero también hay antecedentes de apertura internacional.

