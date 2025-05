En el entorno más íntimo de la reina Letizia encendieron las alertas. Sus padres, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz, manifestaron su preocupación por el notorio deterioro físico de su hija y aseguran que temen una recaída por su extrema delgadez.

Jesús Ortiz

Según fuentes cercanas, la reina estaría atravesando un mal momento debido al estrés acumulado, los escándalos familiares recientes y la intención de mantener su imagen impoluta. “Letizia es muy controladora. No tolera que las cosas se le escapen de las manos. Y esta vez, claramente, se le fueron”, señalaron desde su entorno.

Por qué Jesús y Paloma Ortiz están preocupados por la reina Letizia

Según revelaron en El Nacional, Letizia se muestra cabizbaja, con un semblante serio y apagado. Además, aseguran que retomó el hábito de fumar y que se esconde en los baños para que nadie la descubra.

También, los íntimos de la familia revelaron que apenas come, duerme poco y canaliza su ansiedad a través del ejercicio físico extremo. “Sabemos que es su forma de lidiar con la presión, pero ya no es saludable”, dijeron.

Paloma Roccasolano

Para Paloma y Jesús, esto no es nuevo. Ya vivieron una situación similar en el pasado, cuando la reina Letizia debió frenar abruptamente su rutina y buscar atención médica. “Ella intenta ocultarlo todo, no quiere mostrar ninguna debilidad. Pero como padres, sabemos leer entre líneas. No queremos verla otra vez así”, habría expresado su entorno con angustia.