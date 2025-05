En una charla íntima y conmovedora con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Inés Estévez abrió su corazón como pocas veces lo ha hecho. Actriz, cantante y escritora, habló de su maternidad, de los desafíos diarios y de cómo cambió su vida desde que, junto a su expareja Fabián Vena, adoptaron a Cielo y Vida, hoy adolescentes de 15 y 16 años.

Inés Estévez a corazón abierto sobre Cielo y Vida

Cielo tiene parálisis cerebral, y Vida, retraso madurativo. Ambas viven acompañadas por el amor incondicional de su madre, pero también enfrentan las barreras de un sistema que aún no está preparado para la diversidad. “Es delicioso por un lado, muy demandante por otro, pero no por la condición de ellas en sí, sino por el sistema”, explicó Estévez con firmeza.

Inés Estévez y sus hijas Cielo y Vida junto a Topa.

Aunque destaca que la Argentina cuenta con un gran desarrollo terapéutico, cuestionó que la estructura social aún no contempla la discapacidad: “Como el mundo no está organizado para atender a las singularidades, en la discapacidad hay cosas muy rígidas”.

Uno de los ejemplos más duros que compartió fue el intento fallido de inscribir a Cielo en un centro terapéutico educativo: “Dentro de la discapacidad no hay espacio integrador. Y si los hay, son los menos. Es muy difícil el sistema en sí”. Señaló también que muchas leyes vinculadas a discapacidad son diseñadas desde escritorios, sin consultar a familias o personas con discapacidad.

Inés Estévez en +Caras: “El mundo no está organizado para atender a las singularidades”.

Su preocupación por el futuro de sus hijas, especialmente de Cielo, la llevó a proyectar un centro terapéutico educativo con hogar: “La última reflexión que solemos hacer las madres es: el día que me voy, me la llevo conmigo. Sin ninguna pena. Uno desea que el hijo muera antes que uno porque tiene miedo, sobre todo si ese chico no tiene autovalimiento”.

El día a día de las hijas de Inés Estévez

Además, describió cómo es el día a día con su hija menor: “Cielo no habla, usa pañales, hay que darle de comer en la boca. Entiende todo, se hace entender. Es inteligentísima pero no te puede contar lo que le pasó”. Y agregó: “Yo la entiendo perfectamente. Es el milagro de la comunicación”.

Sobre Vida, explicó que es más autónoma: “Tiene más autovalimiento, es muy desenvuelta. A nivel pedagógico e inocencia, es como una nena de cinco o seis años en algunos aspectos. Tiene sus limitaciones, pero hay cosas que puede desarrollar. El caso de Cielo es más limitado”.

Inés Estévez habló como nunca de sus hijas en +Caras.

Respecto al proyecto de un centro terapéutico, comentó: “Somos muchos padres unidos que no sabemos por dónde empezar. Quiero armar ese centro este año. Necesitamos asesorarnos y conseguir un predio”.

Con entereza y sensibilidad, Inés Estévez vuelve a demostrar que su vida, más allá de los escenarios, está marcada por un profundo compromiso con el amor, la inclusión y la transformación social.