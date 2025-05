Las guerras mediáticas y la exposición pública tienen un límite. Varias celebridades se vieron en situaciones complicadas laborales, tras involucrarse en fuertes polémicas legales. En este caso, Wanda Nara estaría sufriendo la caída de un contrato millonario, en medio de la guerra contra Mauro Icardi. Esta es una de las separaciones más comentadas por los usuarios y los medios de comunicación, y ambos protagonistas tienen afectadas sus imágenes públicas. En Puro Show, aseguraron que, debido a esto, la modelo se habría quedado fuera de MasterChef y ya habría una importante figura de reemplazo.

¿Quién es el reemplazo de Wanda Nara para MasterChef?

La relación de Wanda Nara con los programas de cocina en la Argentina data desde su primer trabajo como conducción en MasterChef en el 2023. La modelo demostró su capacidad de liderazgo frente al grupo de cocineros, y su amor por los reality show. Durante el 2024, le dieron el trabajo para Bake Off Famosos, y dejó a muchos sorprendidos con su conducción durante el programa. Al finalizar, reveló que se encontraba en conversaciones para poder volver a estar frente a la competencia culinaria, pero su presente mediático se vio modificado.

Si bien ella siempre fue una mujer relacionada con la polémica, que cargó con hate y amor al mismo tiempo, los últimos meses la colocaron en un escándalo legal contra Mauro Icardi. Su separación, la guerra por la tenencia de sus hijas y una estrategia legal que se vio criticada por mucho, hizo que la modelo perdiera algunos de los trabajos más importantes que tenía. En este contexto, y con una nueva demanda en su contra, se dio a conocer que MasterChef Famosos tampoco estaría dentro de su presente.

En Puro Show, comentaron las decisiones de Telefé y apuntaron que tienen pensado reemplazar a Wanda Nara con Santiago del Moro. "Tienen miedo. Las marcas no acompañan, es una decisión comercial", expresó Angie Balbiani. Pampito y los presentes no dudaron en consultar por los detalles y ella remarcó que se trataba de la imagen que está dando Nara en la televisión. “Habían contratado a una mujer madre de familia viajada, ahora su perfil cambió mucho. No sé si está fuera de Telefé, a lo mejor le dan otra cosa, lo que sí se es que va a ser Santiago del Moro quién lo conduzca”, informó.

Esta noticia sería un fuerte golpe para Wanda Nara, quien había expresado su felicidad por haber obtenido este trabajo nuevamente. La conductora, además, contó en sus redes sociales que continuaría con la música, el modelaje en ciertas marcas, su propia cápsula de maquillajes y la serie de Netflix que tienen pactada. Sin embargo, es una dura baja en sus contratos laborales, dado la cantidad de dinero que habría obtenido por mantenerlo. Por el momento, Nara no confirmó o negó esta información, y Telefé tampoco se refirió a la decisión.

A.E