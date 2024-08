La Casa real no es un prodigio en transparencia sobre las actividades privadas de sus miembros ya que cada una de sus actuaciones se terminan revelando sin informe oficial. Así, los reyes no tienen vida privada cuando esta puede repercutir en la imagen de España.

Como todos los años, Felipe VI y Letizia Ortiz atravesaron el mismo problema de cada agosto que es decidir a qué locación ir en la parte de las vacaciones que no hacen en Marivent que es absolutamente secreta.

La pareja real no informa dónde están y qué hacen porque consideran esa travesía como vida privada, aunque el coste económico brutal provenga del Estado.

Que pasó en las vacaciones privadas de Letizia Ortiz y Felipe VI

Cada año en agosto, la prensa monárquica manifiesta un enorme enfado porque los reyes no especifican dónde transcurren sus vacaciones. En este año, se especuló que los royals se encontraban en Grecia invitados por los reyes de Holanda. Sin embargo, como Zarzuela no informa no se conocerá jamás si asistieron o no.

No obstante, la periodista Pilar Eyre presume que en este mes hubo otro problema en las vacaciones de Felipe VI y Letizia Ortiz. Y este es grave porque la Casa Real no esconde un destino, sino que hacen creer una mentira.

Según especula la experta en su canal de Youtube, la mentira no está relacionada al país que visitaron sino quiénes asistieron. Zarzuela hizo creer que fue un viaje de Felipe, Letizia, Leonor y Sofía pero Eyre disparó que la reina de España no fue al viaje de vacaciones privadas.

De esta manera, la periodista no cree la versión oficial del viaje: apuesta que Letizia Ortiz hizo la suya y se montó otro viaje. “Mi tesis es que no estuvieron juntos en estas vacaciones furtivas. Existe otra versión, algunos testimonios que los vieron: Felipe y Letizia no salieron de Mallorca y estuvieron durante las vacaciones secretas con un grupo de amigos miedo la isla" relató Eyre.

Letizia Ortiz y Felipe VI

Así, Pilar pone todas las cartas sobre la mesa en relación de las vacaciones secretas de los reyes: juntos en Grecia, en Mallorca, en un país lejano o su apuesta más arriesgadas: separados. Sin embargo, Zarzuela no tiene ninguna versión oficial porque no informa.

De este modo, la periodista experta en monarquía disparó una bomba crucial sobre las vacaciones secretas de Felipe VI y Letizia Ortiz que impacta directamente y de manera negativa sobre la imagen de la Casa Real española.

