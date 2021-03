¡Sin paz! Meghan Markle enfrenta una feroz denuncia por parte de sus empleados

Dos empleados de los duques de Sussex denunciaron Bullying por parte de Meghan Markle. A pocos días de la entrevista que la pareja ofreció a Oprah WInfrey, que generó una gran tensión en el palacio de Buckingham, ahora llega esta información que aumenta aún más el repudio de la corona.

Según el diario The Times, dos empleados, de los que no trascendió su nombre, denunciaron que la ex actriz ejerció bullying mientras ejercían su labor para los duques.

Quien era el jefe de comunicación de los Cambridge fue el receptor de las quejas por parte de los empleados y fue el mismísimo príncipe Harry quien intercedió para proteger a su esposa de este nuevo escándalo sobre el tema que ya se estaba tratando en las diferentes oficinas del Palacio, desde el secretario personal de William hasta la jefa de recursos humanos de Kensignton y Clarence House.

"La situación es muy seria", rezaba uno de los mails que recibió Jason Knauf, jefe de comunicación de los Cambridge y continuaba: "Estoy preocupado por si finalmente no se hace nada con este caso".

“La duquesa parece decidida a tener siempre a alguien en la mira. Ella está intimidando a Y y buscando socavar su confianza. Hemos recibido informe tras informe de personas que han sido testigos de un comportamiento inaceptable hacia Y”,

Fuentes cercanas aseguraron que en ningún momento se protegió al staff de trabajadores y además de las personas que denunciaron el mal comportamiento de la duquesa para con ellos, otro trabajador aseguró al diario que fue humillado por la duquesa y que muchos compañeros suyos, al verla llegar, les temblaban las piernas.

El portavoz de Meghan se manifestó de inmediato y aseguró que esto es una campaña de desprestigio y que a la duquesa la entristece mucho dado que fue ella misma quien durante su vida padeció bullying y que por el contrario apoya a todas las personas que sufrieron estos malos momentos. Para concluir, aseguró que Meghan va a continuar siendo un ejemplo de lo que es bueno y correcto.

