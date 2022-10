Desde que Meghan Markle estrenó Archetypes, su podcast en Spotify, cada semana genera un revuelo con los temas que abarca. Tras el fallecimiento de la Reina Isabel II, la duquesa de Sussex regresó a la plataforma para presentar el capítulo titulado The Decoding of Crazy (La descodificación de la locura), y entrevistar a Deepika Padukone, Jenny Slate y Constance Wu, la actriz se refirió a uno de los momentos más oscuros que vivió, criticó los estereotipos de Hollywood y reveló cómo el príncipe Harry la apoyó.

Archetypes: Meghan Markle confesó cómo la ayudó el príncipe Harry en su peor momento

Cabe recordar que, durante la entrevista con Oprah Winfrey, Markle contó que tuvo pensamientos suicidas durante su primer embarazo, y que la Familia Real británica no la ayudó en absoluto. Durante su programa de Archetypes, la esposa del príncipe Harry reveló cómo la ayudó su marido en esta profunda angustia.

Archetypes: Meghan Markle confesó cómo la ayudó el príncipe Harry en su peor momento

“En mi peor momento me pusieron en contacto con alguien. Mi marido encontró a una persona a quien pudiera llamar” comenzó diciendo la nuera del Rey Carlos III en Spotify, y luego agregó: “Llamé a esta mujer. Ella no sabía siquiera que le iba a llamar y estaba pagando en el super, escuchaba el sonido de la caja. Me presenté, ella me preguntó quién era y yo le dije que necesitaba ayuda. Pudo escuchar el terrible estado en el que me encontraba”.

Mientras Meghan hacía hincapié en la importancia de ser honesto con uno mismo, habló con sus invitadas sobre los estereotipos de mujeres de Hollywood. “Me siento bastante cercana con esta palabra, esta etiqueta de ‘loca’. La forma en que se presenta tan casualmente y el daño que causa en la sociedad y las mujeres en todas partes. Desde relaciones hasta familias destrozadas, reputaciones destruidas y carreras arruinadas. El estigma que rodea a la palabra también tiene este efecto silenciador. Las mujeres que experimentan problemas reales de salud mental se asustan. Se quedan calladas, interiorizan y reprimen durante demasiado tiempo” aseguró.

Archetypes: Meghan Markle confesó cómo la ayudó el príncipe Harry en su peor momento

Llegando al final de su podcast, la esposa del príncipe Harry leyó un poema que define a una mujer que se enfrenta a expectativas contradictorias y un día se pregunta qué es lo mejor para ella misma.

Meghan Markle reveló el angustiante momento que vivió con su hijo Archie:

Tras estrear Archetypes, en su primer programa Meghan Markle habló con Serena Williams sobre la percepción social de las mujeres ambiciosas, y su perspectiva en diferentes ámbitos. Además, la actriz dio detalles de uno de los momentos más angustiosos y aterradores que vivió su primogénito, Archie.

En 2019, a pedido de la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido, el príncipe Harry, Meghan Markle y el pequeño Archie (que en ese entonces tenía cuatro meses y medio de vida), realizaron una gira por África. Durante 10 días, visitaron 4 países y acudieron a 35 compromisos. “Lo dejamos en la vivienda en la que nos alojábamos y él se iba a dormir la siesta” comenzó diciendo la protagonista de Suits en su podcast de Spotify.

Meghan Markle reveló el angustiante momento que vivió con su hijo Archie



Minutos después, Markle recibió la peor noticia. “Hubo un incendio en la habitación del bebé” recordó la duquesa de Sussex, y agregó: “Nuestra increíble niñera Lauren lloraba mucho. Se suponía que iba a acostar a Archie para que durmiera la siesta, pero se fue a buscar un refresco al piso de abajo”.

Por suerte la niñera se llevó al bebé con ella, lo que hizo que Archie no estuviera en la habitación cuando ocurrió el incendio. “En ese periodo de tiempo en el que bajó las escaleras, el calentador del cuarto de Archie ardió. No había detector de incendios, alguien olió humo por el pasillo, así que entraron y pudieron extinguirlo” aseguró Meghan.

“Todos estaban llorando y temblaban. Nosotros debíamos salir por otro compromiso, pero no tenía sentido y debíamos decirle a la gente lo que realmente ocurrió” agregó la esposa del príncipe Harry. Finalmente, la pareja se trasladó a otro alojamiento junto a su bebé y Meghan quedó conmocionada por la tragedia que podría haber ocurrido durante su primera gira real en familia.

FF