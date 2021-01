Charlene de Mónaco en la mira: enterate lo que gasta en ropa

A pesar de las restricciones de la pandemia que obligó a suspender innumerable cantidad de actos, reuniones y diferentes presentaciones oficiales, Charlene​ de Mónaco se ocupó de tener el vestidor siempre completo, con lo último, por las dudas. Fanática de la moda, la esposa de Alberto de Mónaco, habría llegado a gastar más de 106.200 Euros en pocos días.

El grupo de expertos en moda "UFO No More" analizó las piezas adquiridas, su valor y su procedencia y tras un minucioso estudio llegaron al número de Euros que gastó Charlene, quien en diciembre pasado sorprendió con su look punk con media cabeza rapada.

El segundo lugar lo ocupa Kate Middleton, pero con una cifra muy inferior a la de la nadadora, dado que su gasto ascendió a cerca de 90.000 Euros. Kate es considerada una de las mejores vestidas y a pesar de haber estrenado mas de 130 piezas, también recicló mucho de su vestidor, todo con sello español.

Máxima Zorreguieta le sigue a Kate, con una cifra cercana a los 50.000 Euros, manteniendo siempre su elegancia y discreción.

Letizia Ortiz quedó en el puesto número 10. El valor del contenido de su vestidor llega a los 16.000 Euros y no llega a tener 100 piezas. Letizia lució en varias oportunidades prendas que estaban de liquidación al momento que las adquirió y también recicló mucho de lo que tenía. Su look 2020 se caracterizó por imponer la alpargatas de yute con taco, de muy bajo valor en el mercado.