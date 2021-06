El certificado de Lilibet revela que Meghan Markle dejó de usar su título de duquesa 

El pasado 4 de junio nació la segunda hija de los duques de Sussex, Lilibet Diana, y el certificado de nacimiento de la bebé acaba de salir a la luz. Los documentos oficiales revelan que Meghan rechazó utilizar su título de duquesa en el formulario, mientras que su marido, el príncipe Harry si utilizó el tratamiento de Su Alteza Real; a pesar de no poder utilizarlo de forma oficial desde que la pareja dejó su posición como miembros de la realeza.

El documento fue emitido en el condado de Santa Barbara, en el estado de California, donde los duques residen con sus dos hijos pequeños. Contiene el listado de los detalles del nacimiento, como la localización en el hospital Santa Barbara Cottage y la hora del día a las 11:40 am, también incluye una sección con los nombres de los respectivos padres. Mientras que la duquesa se identifica con su nombre de nacimiento completo, Rachel Meghan Markle, Harry lo hace como “El dique de Sussex, su alteza real”.

El certificado de nacimiento de Lilibet revela que Meghan Markle dejó de usar su título de duquesa

Según Hello!, cuando nació el primer hijo de la pareja, Archie Mountbatten-Windsor, el pasado mayo de 2019, Meghan se identificó como “Rachel Meghan su alteza real la duquesa de Sussex”.

Luego del anuncio de la pareja de su retirada planeada de la vida en la realeza, el pasado enero de 2020, se estipuló que no tendrían permitido utilizar de forma activa el tratamiento de Alteza Real en sus asuntos pendientes. El palacio de Buckingham dió un comunicado, en nombre de Harry y Meghan, donde explicaba “los Sussex no utilizaran sus títulos SAR, dado que ya no son miembros trabajadores de la familia real en activo”.

Hello! añade que hace solo unas semanas, cuando una nueva exposición de moda real fue inaugurada en el palacio de Kensington, Harry fue nombrado por error como Alteza Real en una plaza de unas de las piezas expuestas. Inicialmente se podía leer en el apartado, “prestado por SAR el duque de Cambridge y SAR el duque de Sussex”. Pero luego fue cambiado a “presentado por SAR el duque de Cambridge y el duque de Sussex”.

La Royal Collection Trust emitió un comunicado explicando que “debido a un error administrativo, del que la entidad se hacía responsable, las etiquetas eran incorrectas y serán actualizadas”.

