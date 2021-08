En medio de su distanciamiento con Alberto de Mónaco y los rumores de crisis de pareja, la princesa Charlene sigue siendo foco de noticia. Recuperándose en Sudáfrica, de una infección severa, Charlene de Mónaco reveló ante una emisora de radio sudafricana que deberá quedarse en su país natal hasta superar el problema de salud que la mantiene alejada de su familia. Según indicaron los médicos, la princesa deberá tomar reposo hasta el mes de octubre inclusive.

El nuevo parte médico de la princesa Charlene: no podrá regresar a Mónaco hasta fines de octubre

En el mes de mayo, la consorte monegasca viajó a Sudáfrica por doce días, para concientizar en contra de la caza furtiva de rinocerontes. Durante su estadía contrajo una severa infección en las vías respiratorias, que le impidieron regresar a Mónaco para estar junto a su familia, acudir a sus responsabilidades oficiales, y celebrar su décimo aniversario con el príncipe Alberto.

Durante este tiempo, Charlene dio algunas entrevistas, y en el canal sudafricano News24 reveló nuevos detalles de su enfermedad. La princesa tuvo que someterse a una intervención en la boca, para elevar el seno maxilar. La severa infección le generó un intenso dolor de oídos, y según su especialista se le transmitió a la nariz y garganta.

El nuevo parte médico de la princesa Charlene: no podrá regresar a Mónaco hasta fines de octubre

En los últimos días, la princesa relató a una emisora de radio de su país natal, que no podrá volver a Mónaco hasta finales de octubre, por recomendación de su equipo médico. Charlene tuvo que someterse a una intervención quirúrgica que le impide viajar en avión y reunirse con su marido e hijos durante este plazo.

Aunque ella remarcó en varias oportunidades que se encuentra bien, siempre expresó extrañar a su familia, sus mascotas. De ese modo, confirmó que mantiene comunicación virtual diaria con su esposo y sus hijos Jacques y Gabriella.

El cariñoso mensaje de Charlene de Mónaco a Alberto, en medio de la crisis:

Luego de varias semanas de rumores sobre separación e infidelidades, Charlene de Mónaco dio un comunicado en el que habló sobre su estado de salud, desmintiendo los rumores. “Su alteza está siendo sometida a múltiples y complicados procedimientos tras contraer una ‘infección severa en oídos, nariz y garganta en mayo. La operación más reciente ya fue realizada”, dijo el comunicado que se publicó en su Fundación y que revela que no volverá a Mónaco hasta que los médicos sudafricanos le den el alta y el permiso para viajar.

Charlene de Mónaco se trasladó hace más de un mes a su país natal, Sudáfrica, para participar en una campaña con la intención de salvar a los rinocerontes, y se quedó en su país al contraer una infección otorrinolaringológica. Durante su recuperación se cumplió el décimo aniversario de boda junto al príncipe Alberto, y ella no ha podido estar junto a su marido en esta fecha tan especial.

El cariñoso mensaje de Charlene de Mónaco a Alberto

En homenaje a la pareja, el palacio de Mónaco compartió una miniserie de diez episodios sobre la pareja, y Charlene admitió que no ha sido nada fácil vivir este tiempo alejada de su marido y familia, porque fueron días muy tristes y de mucha preocupación, ademas del dolor.

"Ha sido un reto para mí. Echo mucho de menos a mi marido y a mis hijos", confesó la princesa al medio sudafricano News24. Y agregó "Lo que ha sido extremadamente difícil es que me dijo el equipo médico que no podía volver para mi décimo aniversario de boda. Alberto es el principal pilar de mi vida y mi fuerza, sin su amor y apoyo no habría podido superar este momento tan doloroso".

El día de su aniversario, Charlene compartió el primer episodio de la miniserie junto a un sentido mensaje: "A nuestras familias, amigos y seres queridos, gracias por vuestro amor y apoyo, por la generosidad que hemos recibido durante una década de matrimonio. Con agradecimiento seguimos trabajando con nuestras fundaciones. Gracias por los regalos de aniversario, por vuestra generosidad y confianza. Con todo nuestro amor y respeto".

FF