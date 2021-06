Charlene de Mónaco confirma en un comunicado que lleva un mes intentando superar una severa infección

Tras semanas de rumores de separación e infidelidades, Charlene de Mónaco rompió el silencio en un escueto comunicado en el que habló sobre su estado de salud y desminitó la ruptura.

"Su Alteza está siendo sometida a múltiples y complicados procedimientos tras contraer una "infección severa en oídos, nariz y garganta en mayo. La operación más reciente fue realizada ayer", reza el comunicado que se publicó a través de su Fundación y en el que revela que no volverá a Mónaco hasta que sus médicos en Sudáfrica, país natal de la Princesa, le den el alta y el permiso para viajar.

Mientras su esposo e hijos permanecen en Mónaco, Charlene se recupara de una grave infección en Sudáfrica y desmiente los rumores de separación.

"Este año será el primero que no estaré con mi marido en nuestro aniversario en julio, lo que es difícil y me entristece. Sin embargo, Alberto y yo no teníamos otra opción que seguir las instrucciones del equipo médico, a pesar de que resulte difícil. Él está siendo un apoyo increíble. Mis conversaciones diarias con Alberto y con los niños me ayudan inmensamente a mantener el ánimo, pero echo de menos estar con ellos. No puedo esperar a reencontrarme con ellos", concluye Charlene en el comunicado.

La infección que aqueja a la Princesa hace tiempo la tiene alejada de los compromisos oficiales. Por ejemplo, no pudo estar en una de las citas más esperadas de Mónaco, el Gran Premio de Fórmula 1, que se celebró en el Principado el 23 de mayo.

El último compromiso real en el que participó fue en la festividad de la Santa Devota a principios de enero.

Alberto de Mónaco tendría otra hija no reconocida

Una nueva demanda por paternidad tiene que afrontar Alberto de Mónaco. Esta vez, una chica de 15 años sería su nueva hija no reconocida, con quien su madre, una brasileña, tuvo un affaire con el príncipe.

Según las informaciones, Alberto conoció a Marzia en una discoteca de Copacabana y se la habían presentado como una diplomática y abogada. El flechazo fue mutuo y el vínculo continuó telefónicamente hasta que éste le pidió que la acompañe a una gira europea. Luego ella regresa a su país natal y siguieron el vínculo a la distancia y fue en uno de esos llamados cuando Marzia le dijo que estaba embarazada. Cuando se produjo el nacimiento de la niña, se interrumpió la comunicación entre ellos.