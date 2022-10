El plan del Rey Carlos III para traer a Harry y Meghan Markle de nuevo a la monarquía 

Desde que Meghan Markle y el príncipe Harry dejaron sus obligaciones reales, la Familia Real británica realizó una serie de acciones para intentar recuperar el control de la pareja. Durante la entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021, los llamados “duques de Montecito” hicieron referencia al “dolor” que sentían cuando se le negó el título de príncipe a su primogénito, Archie. Ahora que el Rey Carlos III fue proclamado, salió a la luz el plan que tendría para que su hijo y su esposa vuelvan a la monarquía.

“Tuvimos una serie de conversaciones y preocupaciones, y decían que no querían que él fuera un príncipe o una princesa y que no iba a recibir seguridad” afirmó el año pasado la protagonista de Suits durante la entrevista con Oprah Winfrey. Tras la muerte de Isabel II, los hijos del príncipe Harry siguen estando en plena actualidad, a pesar de no ser príncipes, como sus primos, los hijos del príncipe Guillermo.

Según reveló la prensa británica, una de las preocupaciones de Carlos III sería darles un nuevo estatus a sis nietos Archie y Lilibet, a cambio de algo. Al parecer el soberano estaría dispuesto a seguir la tradición de la Patente de Cartas de 1917, en la que Jorge V estipuló que los nietos del monarca fueran considerados como príncipes, algo que no rige actualmente para los hijos de los duques de Sussex.

A pesar de la polémica, el hijo de la fallecida Reina Isabel II podría haber considerado la última decisión de la reina Margarita de Dinamarca, de despojar de su título de príncipes a parte de sus nietos. Según reveló Express, “Carlos III va a insistir en que Harry y Meghan sean respetuosos con la institución” y tal como afirmó la autora experta en realeza Katie Nicholl, “los títulos son importantes para Carlos y no los entregará libremente”.

Durante toda su vida la Reina Isabel II tuvo devoción por los caballos de carrera y dedicó mucho de su tiempo libre a la cría y competición. En el marco del Jubileo de Platino, durante las celebraciones por sus 70 años de reinado, la fallecida monarca fue homenajeada en el legendario Derby de Epsom, la famosa carrera de caballos. Tras su muerte, el Rey Carlos III fue proclamado y planea desprenderse de los caballos más preciados de su madre.

Según reveló el Daily Mail, el nuevo monarca planea vender 12 caballos de carrera que heredó de Isabel II, y los subastará en una de las casas de subastas equinas más importantes del mundo. La idea de Carlos III es seguir disminuyendo su número de animales a lo largo de los tres próximos años hasta cesar la cría de estos a escala comercial.

“El deseo es continuar con las tradiciones y conexiones con el Royal Ascot, pero no a la misma escala que la Reina Isabel II” aseguró una fuente cercana de Buckingham. Tras la subasta que el Rey planea llevar a cabo en el Tattersalls, el mismo medio aseguró que “pretende liberar a las arcas familiares del elevado gasto que supone la antigua pasión de su madre”.

Además, el diario The Sun aseguró que el Rey Carlos III estaría dispuesto también a desvincular a John Warren, el manager de carreras y amigo personal de la fallecida monarca. Al parecer, el nuevo monarca de Reino Unido planea una serie de cambios en la monarquía, con el fin de lograr un equilibrio en los costos ante la inflación que invade a la economía de su país.

