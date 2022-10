Tras el fallecimiento de la Reina Isabel II, el proclamado Rey Carlos III y su esposa, Camilla Parker Bowles recibieron a gobernadores generales de las naciones de la Commonwealth en el Palacio de Buckingham. Ante la triste situación, la Reina Consorte de Reino Unido sorprendió luciendo un corte bob largo con algunos mechones más claros, un cambio de look tras 40 años luciendo la misma cabellera.

Tras su radical cambio de imagen, esta es la joya que Camilla Parker Bowles elegirá para su coronación

Al parecer, Camilla optó por hacerse un moderno y elegante corte de pelo, para lucir una nueva imagen en la ceremonia de su coronación, que se llevará a cabo el próximo 6 de mayo de 2023 en la Abadía de Westminster en Londres. La confirmación de la fecha oficial generó una gran expectativa por la joya que lucirá la esposa del Rey Carlos III aquel día.

Según reveló The Daily Mail, el arzobispo de Canterbury procederá a coronar a Parker Bowles con la misma corona con que la madre de Isabel II se convirtió en reina consorte. Con motivo de la coronación de su esposo, Jorge VI en 1937, la joyería Garrard & Co elaboró la Corona de la Reina Isabel. Esta pieza es la única de toda la colección que fue realizada en platino y sigue el diseño de la Corona San Eduardo y del Estado Imperial. La corona cuenta además con 2.800 diamantes, entre los cuales se encuentra el famoso Koh-i-Noor, un imponente diamante de 108 quilates que fue descubierto en 1304 y entregado a la reina Victoria a mediados del siglo XIX por el sultán Abdul Medjid.

La Corona de la Reina Isabel contiene el diamante Koh-i-Noor

Cuenta la leyenda sobre el diamante Koh-i-Noor, “quién posea este diamante dominará el mundo, pero también conocerá todas sus desgracias. Solo Dios, o una mujer, pueden llevarlo con impunidad”. El diamante de forma ovalada, llegó a Reino Unido en 1856 y ahora la India reclama como propio. Incluso existe una petición para que la piedra preciosa sea devuelta a la India, con más de 4.700 firmas hasta el momento. Según indicó la revista Time, cuando se extrajo en lo que hoy es Andhra Pradesh, durante la dinastía Kakatiyan de los siglos XII-XIV, el diamante tenía cerca de 793 quilates en bruto.

Sale a la luz el apodo con que los hijos de Kate Middleton llaman a Camilla Parker Bowles:

Tras el fallecimiento de la Reina Isabel II, el pasado 8 de septiembre, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, sienten un inmenso vacío. Según reveló Kate Middleton meses atrás, sus hijos mantenían una estrecha y tierna relación con la fallecida monarca, a quien llamaban a su antojo con un tierno apodo. En las últimas horas, Camilla Parker Bowles reveló cuál es el divertido apodo que utilizan los príncipes para llamarla.

En cada aparición pública, los hijos del príncipe Guillermo y Kate Middleton, se muestran muy distendidos, y han llegado a protagonizar las anécdotas más divertidas. Así lo vimos durante el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II, cuando el príncipe Louis protagonizó uno de los momentos virales junto a su madre. Al parecer, el menor de los príncipes preguntó a sus padres si podrá seguir visitando Balmoral, ahora que Isabel II no está.

El príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis saben muy bien que sus abuelas son en verdad, Carole Middleton y Lady Di. Aunque a la difunta madre del príncipe Guillermo solo la conocen por fotos, los pequeños quieren a Camilla Parker Bowles como una abuela más. La nueva reina consorte de Reino Unido supo cómo esforzarse para llegar al corazón de los británicos, y también cómo ganarse el de los príncipes herederos.

Meses atrás, Kate Middleton reveló que sus hijos continuaban con una larga tradición familiar al llamar a la Reina Isabel II “Gan Gan”, por la dificultad de pronunciar el término “Grandma” en inglés. Esta semana, la propia Camilla Parker Bowles habló con el Daily Mail y confirmó que “Para ellos soy Gaga: nada que ver con la cantante, naturalmente. En realidad, no sé si me llaman así porque piensan que estoy un poco loca, pero me encanta. Lo encuentro divertido y, sobre todo, muy dulce”.

