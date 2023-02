Mientras los efectos colaterales de las memorias del príncipe Harry siguen siendo tema en la corona británica, el hijo menor del rey Carlos III está nuevamente en el centro de la escena.

El duque de Sussex protagonizó un video y lo compartió en sus redes sociales. El material audiovisual fue catalogado como un indicio de un posible viaje a Reino Unido pues Harry en el video es el protagonista de “WellChild”, organización británica que tiene como finalidad apoyar a niños enfermos y a sus familias.

Harry, autor de la biografía “En la sombra” dejó la vida palaciega en marzo de 2020 motivado por el objetivo de lograr independencia financiera y salir del foco mediático del cual, tanto él como su esposa Meghan Markle, se sentían asediados.

El video que protagoniza Harry fue considerado como una posible pista sobre un tentativo regreso a su país de origen. El príncipe en el material audiovisual expresó: "Durante los últimos 15 años que he sido patrocinador, he estado inmensamente agradecido por el trabajo que hace WellChild y me conmueven las historias que escucho y las personas que conozco”

Luego agregó: “Para niños y jóvenes con necesidades médicas complejas, WellChild brinda servicios de atención de alta calidad y la oportunidad de prosperar en el hogar junto a sus familias", sentenció Harry quien se mostró muy sonriente y con una camisa celeste.

Por último señaló: “WellChild también crea una red de apoyo para familias que enfrentan innumerables desafíos médicos, logísticos y de atención médica; agravados por una crisis del costo de vida que añade una tremenda presión al cuidado de sus hijos que dependen de equipos de salvamento. Y sería negligente si no mencionara a los cuidadores y profesionales de la salud, médicos, enfermeras, maestros, especialistas en juegos y muchos más que también forman parte de la familia WellChild. Brindan apoyo que cambia la vida todos los días. A pesar de enfrentar inmensos desafíos, las familias de WellChild continúan mostrando una resiliencia y fortaleza que es poco menos que inspiradora”, expresó el príncipe.

Luego invitó a hacer nominaciones con miras a la próxima edición de los premios promovidos por esta organización, evento una cita que podría hacer que el príncipe Harry regrese a territorio británico tras sus impactantes declaraciones sobre los Windsor.

Primeras apariciones de Harry luego de publcar sus memorias

Dijo Harry: "Cada año espero reunirme con los ganadores del premio y difundir la conciencia sobre esta increíble caridad. Espero que este año me acompañes y te involucres", expresó el duque sobre los galardones divididos en dos grandes categorías: niños/jóvenes y profesionales/adultos.

Con el video y su mensaje da indicios de la posible asistencia a la próxima gala WellChild, para la que aún no hay fecha fijada. La anterior edición se celebró el 8 de septiembre y los duques de Sussex viajaron a la ciudad del Támesis para estar presentes, pero tuvieron que cancelar su presencia in extremis porque Harry tuvo que llegar al castillo de Balmoral en escocia por el agravamiento de la salud de su abuela Isabel II, quien falleció ese mismo día.

El príncipe Harry, no pudo conocer en persona a los ganadores del premio ya que sus apariciones públicas se limitaron a los actos relacionados con la despedida de su abuela la reina Isabel II. Todos destacan y recuerdan que ni bien regresó a su casa de Montecito en California, realizó una videollamada para hablar con los integrantes de WellChild.

Harry y Meghan no pudieron asistir a la edición d epremios de 2022 por la muerte de la reina Isabel II

Días pasados Harry y Meghan asistieron a la fiesta de renovación de votos de Ellen De Generes y Portia De Rossi. En la ceremonia estaban estrellas tales como como Courteney Cox, Orlando Bloom, Gwyneth Paltrow, Kris Jenner. Primera salida luego del lanzamiento de las memorias de Harry y un video que dará que hablar.

