El príncipe Harry y Meghan Markle donaron tres millones de dólares a causas benéficas

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle crearon la fundación Archewell. De acuerdo con el primer informe de impacto se conoció que la organización recaudó $13 millones de dólares en el primer año después de su formación a principios de 2020 y donó un monto de $3 millones.

Los Sussex han afirmado que para ellos las obras benéficas son de vital importancia, por eso la donación estuvo destinada a la equidad de vacunas, el apoyo a pequeñas empresas propiedad de mujeres y la ayuda con los centros de ayuda a refugiados afganos y ucranianos y el reasentamiento de esas personas.

De acuerdo con el informe, la fundación que crearon Harry y Meghan entregaron 12,66 millones de vacunas COVID-19, a través de su asociación con Global Citizen. Colaboraron en reubicar a 174.497 refugiados a través de su trabajo con Operations Allies Welcome and Welcome.US. Entregaron 50.000 viandas con World Central Kitchen y rescataron 7.468 personas de Afganistán a través de una asociación con Human First Coalition.

Los duques de Sussex llevan adelante diversos proyectos solidarios

Además, apoyaron a 13 becarios académicos en el Instituto para Reiniciar las Redes Sociales de la Universidad de Harvard, crearon una guía sobre "fomentar la masculinidad positiva" y construyeron un espacio de juego en Uvalde, Texas, luego del tiroteo perpetrado en la escuela de dicho lugar.

Las autoridades de la fundación dieron detalles

Los codirectores ejecutivos de la fundación Archewell, James Holt y Shauna Nep, en la carta de apertura expresaron: "Creemos que el trabajo filantrópico es más que una limosna, es una mano. Para activar esta creencia, creamos de forma independiente una programación dinámica e impactante para servir a las comunidades necesitadas. También nos asociamos con organizaciones y líderes clave para identificar necesidades inmediatas, construir iniciativas significativas e impulsar el cambio a largo plazo", dijeron.

En otro tramo aseguraron: "Ha construido un creciente cuerpo de trabajo arraigado en la filosofía de la compasión, la conexión y el cuidado. Con el liderazgo del duque y la duquesa, hemos cultivado sólidas asociaciones estratégicas con organizaciones líderes, invertido millones de dólares en el espacio sin fines de lucro para programas y campañas sostenibles, y diseñado una estrategia centrada en un impacto comunitario grande y duradero. Los resultados de su trabajo son innegables, tanto a través de métricas que se pueden ver como de un impacto emocional que se puede sentir. En todo lo que hacemos está la creencia fundamental de que nuestro bienestar colectivo y nuestra salud mental son primordiales".

Nep y Holt, indicaron que a medida que Archewell, fundación iniciada por Harry y Meghan, avanza hacia su tercer año de filantropía, continuarán su "compromiso inquebrantable con temas clave que tienen un efecto dominó abrumador en nuestro bienestar colectivo. Aprovechando el impacto que hemos tenido durante esta fase inicial, continuaremos construyendo un mundo mejor en línea, trabajando para restaurar la confianza en la información y, sobre todo, elevando las comunidades en línea y fuera de línea, locales y globales", destacaron.

