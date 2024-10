El Grupo Planeta se fundó hace 75 años en Barcelona. Actualmente es un imperio de comunicación; hacen la televisión más vista de España, Antena 3 del grupo Atresmedia, otra cadena muy influyente políticamente, La Sexta, y también tiene radios, diarios y libros.

Los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz aceptaron la invitación y asistieron a la fiesta anual que se celebra por Santa Teresa. En la foto que hizo conocer la noticia se puede ver a la reina de España muy contenta de hacer de reina consorte en un acto de cultura, con su ministro favorito, Ernest Urtasun, y con gente de las letras.

Felipe VI, a diferencia de su mujer, se lo veía más metido para adentro, queriendo no ser visto. El evento anual se celebra en Cataluña, un territorio que es hostil a la Corona a pesar de la buena educación de los asistentes a la Gala del Premio Planeta. Lo interesante fue que, según lo que pudo saber el medio EN Blau, hubo un veto real a una personalidad catalana que le "molestaba" al rey.

Felipe VI y Letizia Ortiz fueron recibidos por aplausos en la fiesta anual del Grupo Planeta, pero igualmente solo camareros y personas no conocidas se acercaban a pedirles fotos. La reina de España no tiene la mejor imagen en la burguesía catalana, la misma la detesta y la critica en privado, situación que se puede comprobar en cualquier acto del Cercle d'Economia, del Círculo del Liceo o cualquier otro.

El descontento con Letizia Ortiz viene desde todo el escándalo con Jaime Del Burgo, aunque las personalidades de clase alta catalana saben fingir bien cuando la tienen cerca. El medio EN Blau averiguó que hubo un encuentro privado, en una salita aparte de la fiesta, de los reyes de España con escritores importantes de Planeta.

Esto sería un acontecimiento normal en un evento de esta magnitud, pero hubo una ausencia notable en esa reunión privada; hablamos de Pilar Eyre. La escritora catalana escribió miles de libros para la Editorial Planeta y, la mayoría de ellos, sobre la Familia Real española.

Por alguna razón, Pilar Eyre que es una invitada indiscutida cada año en esta fiesta anual de Planeta, no estuvo presente en el cara a cara con Felipe VI y Letizia Ortiz. Algunos dirán que este encuentro no se dio porque Eyre fue solo finalista y no ganadora del Planeta.

Lo que si se sabe es que Pilar Eyre fue la que explicó las infidelidades de Juan Carlos cuando nadie lo hacía. Es por esta razón que Felipe VI se incomodó y la escritora catalana quedó afuera de la convocatoria privada de los reyes de España con los escritores.

