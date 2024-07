Jaime del Burgo, el supuesto amante de Letizia Ortiz, reveló en una entrevista con Clarín detalles sorprendentes sobre su relación con la reina consorte de España. En esta conversación, el abogado habló sobre su romance con la expresentadora de noticias, su sentimiento de traición hacia Felipe VI y su plan para derrocar la Corona española.

Jaime del Burgo aseguró que en 2027 Felipe VI dejará de ser rey

En primer lugar, Del Burgo confirmó que Letizia todavía mantiene conversaciones privadas con su exmarido Felipe VI por teléfono, lo que él describe como "humillante" para el rey. "Hace unas semanas se lo decía a Letizia. Me apena no poder volver a estrecharte la mano. Tendría que hacerlo con guantes. Así le dije. Cuando estrechas tus manos con quien las tiene manchadas de sangre te contaminas. Formas parte de una cadena", declaró.

Además, Del Burgo reveló que él y Letizia mantuvieron una conversación secreta el 12 de mayo, en la que ella le dijo que el amante había perjudicado su imagen y que él se sentía culpable por no poder ayudarla a evitarlo. "Letizia tiene la imagen dañada. Sí. Eso me dice ella. Pero se empecina en hacerlo. No hace falta echarle una mano. Durante muchos años, la ayudé precisamente a evitarlo, como un consejero. A veces conseguí librarla de sí misma. Muchas veces no", agregó.

Felipe VI

En cuanto a sus planes futuros, aseguró que planea estrenar una serie de TV sobre el escándalo de infidelidad en 2027, bajo el título "Lobos", y que después de eso, regresará a España después de 30 años en el exilio. "Después de Lobos, la Corona se formularía con nuevos criterios y los Borbones serían alejados de ella de una vez para siempre. La Constitución se cambiaría en varios puntos clave para convertir a España en una democracia real", afirmó.

Finalmente, Jaime del Burgo atacó a Juan Carlos I, describiéndolo como un "ser perverso" que vive a costa del bolsillo de los españoles y aseguró que Felipe VI no seguirá en el trono en 2027. "Juan Carlos es un ser perverso, vive como un billonario ruso a costa del bolsillo de los españoles. Con Felipe fuimos grandes amigos durante muchos años. Amigos íntimos. Y siempre le dije lo que pensaba. No seguirá en 2027", concluyó.

