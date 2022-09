Máxima Zorreguieta y Guillermo: así nació esta historia de amor

El 2 de febrero de 2002, Máxima Zorreguieta y el entonces Príncipe Guillermo se casaron y la historia de ambos cambió para siempre. La de los argentinos también, que por primera vez veían a una mujer oriunda de Buenos Aires convertirse en parte de la corona de los países bajos. Hoy ambos son reyes.

Cómo era la vida de Máxima Zorreguieta antes de conocer a Guillermo

La vida de Máxima Zorreguieta, antes de ser Reina de los Países Bajos, era la vida de una joven de familia acomodada en Buenos Aires. Criada en una familia argentina de clase alta y habiendo asistido a colegios exclusivos, Máxima se licenció en economía en la Universidad Católica Argentina (UCA) y con 25 años se instaló en Nueva York para trabajar en un banco internacional. En tres años, la joven que empezó como asistente ya era vicepresidente del departamento de Mercados Emergentes de un banco de inversión, según relata María Isabel Sánchez en su libro Amores reales.

Máxima Zzorreguieta junto a su padre

Cómo se conocieron Máxima y Guillermo

Máxima y Guillermo se conocieron en España. Un buen día, ella recibió la invitación de su amiga Cynthia Kauffman para asistir a una fiesta en Sevilla. Quería presentarle a un joven que había conocido en la Maratón de Boston. Cuando le mostró su foto, Máxima no mostró mucho entusiasmo pero en la fiesta todo cambió.

El candidato la invitó a bailar. Pero su metro ochenta y tres y su falta de habilidad hicieron que ella le lanzara con desparpajo un: “You are made of wood” (sos de madera). Él lejos de enojarse quedó encantado con esa latina, espontánea, divertida y dueña de la sonrisa más encantadora del planeta. Él era Guillermo de Orange, en ese entonces príncipe de los Países Bajos. El flechazo para él fue inmediato. Para ella no tanto y así fue como armó sus valijas y regresó a Nueva York.

Máxima y Guillermo

El amor no tardó en llegar y luego de un tiempo de noviazgo, la pareja se comprometió en 2001. Pero la situación no fue fácil en un principio, debido a que Máxima era católica y Guillermo protestante, y además el padre de ella, Jorge Zorreguieta, fue secretario de Agricultura y Ganadería de Argentina entre 1979 y 1981 durante la dictadura de Jorge Rafael Videla.

Cómo fue el casamiento de Máxima y Guillermo

Con un vestido de novia creado por Valentino, una tradicional tiara de diamantes que la novia aggiornó a su gusto y una puesta en escena de cuento de hadas sobre alfombra roja, ese 2 de febrero de 2002, Máxima Zorreguieta contrajo matrimonio con Guillermo Alejandro.

El 97% del pueblo holandés aprobaba la unión de Máxima con el heredero de la Casa Real de los Países Bajos. Sin embargo, no todo era color de rosas. Unos días antes de la fecha elegida, el primer ministro socialdemócrata holandés Wim Kok, del Partido del Trabajo (PvdA), había prohibido que Jorge Zorreguieta estuviera presente en la boda “nacional”, debido a su vínculo con la dictadura de Jorge Rafael Videla.

El Parlamento del país que recibía a Máxima con los brazos abiertos acompañó la solicitud y Zorreguieta no pudo asistir al casamiento de la hija mayor de su segundo matrimonio con María del Carmen Cerruti Carricart.

La llegada de Amalia, la primera hija de Máxima y Guillermo

Catalina Amalia Beatriz Carmen Victoria de Orange nació el 7 de diciembre de 2003 en La Haya y fue la primera hija de Máxima Zorreguieta y de Guillermo. Amalia tiene tratamiento de Alteza Real y los títulos de princesa de los Países Bajos y princesa de Orange-Nassau a través del decreto real número 41, del 25 de enero de 2002. Siguiendo la tradición, la princesa Catalina Amalia recibió el título oficial de Princesa de Orange al ascender al trono su padre, el rey Guillermo Alejandro, el 30 de abril de 2013.​

Princesa Amalia

Los nombres de la Princesa Amalia se deben a vínculos familiares:

Catalina-Amalia : nombres utilizados por anteriores miembros de la Casa de Orange-Nassau.

: nombres utilizados por anteriores miembros de la Casa de Orange-Nassau. Beatriz : en honor a su abuela paterna, la reina Beatriz.

: en honor a su abuela paterna, la reina Beatriz. Carmen : en honor a su abuela materna Carmen Cerruti.

: en honor a su abuela materna Carmen Cerruti. Victoria: en honor a su madrina de bautismo, la princesa heredera Victoria de Suecia.

Alexia, la segunda hija del matrimonio

Alexia de los Países Bajos, princesa de Orange-Nassau o Alexia Juliana Marcela Laurentien, nació en La Haya La Haya el 26 de junio de 2005 siendo la segunda hija del entonces Príncipe Guillermo Alejandro de los Países Bajos y de Máxima Zorreguieta.​

En la actualidad, Alexia ostenta los títulos de princesa de los Países Bajos y princesa de Orange-Nassau, además de tener el tratamiento de alteza real.

Los nombres de Alexia se deben a vínculos familiares:

Alexia : en honor a su padre, el rey Guillermo Alejandro ​

: en honor a su padre, el rey Guillermo ​ Juliana : en honor a su bisabuela paterna, la reina Juliana.

: en honor a su bisabuela paterna, la reina Juliana. Marcela : por Marcela Cerruti, tía de la reina Máxima.

: por Marcela Cerruti, tía de la reina Máxima. Lorenza: por la princesa Lorenza, su tía política.

Princesa Alexia

Ariane, la tercera y última hija de Máxima Zorreguieta y de Guillermo

Ariane de los Países Bajos, Princesa de Orange-Nassau nació como Ariane Wilhelmina Máxima Inés en La Haya el 10 de abril de 2007 siendo la tercera hija de los entonces príncipes Guillermo Alejandro de los Países Bajos y Máxima y la octava nieta de la princesa Beatriz de los Países Bajos.

Fue bautizada en La Haya, en la iglesia de la Abadía, el 20 de octubre de 2007. El sacerdote Deodaat van der Boon usó agua del río Jordán para bautizar a la princesa. Los invitados a la ceremonia fueron 850, entre ellos se encontraban los padres de la princesa Máxima y el primer ministro holandés Jan Peter Balkenende.

Ariane, Amalia y Alexia

El motivo de los nombres de Ariane:

Ariane : por gusto personal de sus padres.​

: por gusto personal de sus padres.​ Guillermina : por su tatarabuela paterna, la reina Guillermina de los Países Bajos.

: por su tatarabuela paterna, la reina Guillermina de los Países Bajos. Máxima : por su madre, la reina Máxima.

: por su madre, la reina Máxima. Inés: por su tía materna, Inés Zorreguieta.

Máxima y Guillermo, reyes de los países bajos

Máxima Zorreguieta obtuvo el título de reina de Holanda del brazo de su marido el príncipe Guillermo Alejandro el 30 de abril del 2013.

El acto de entronización se dio tras la abdicación de la reina Beatriz, quien estuvo en el trono durante 33 años y, para ello, la princesa comenzó hace una década un largo camino de preparación que incluyó estudio y modales.

Para la investidura, Máxima eligió una tiara de diamantes y zafiros compuesto por 31 diamantes de Cachemira y siendo el central más grande, de unos 44 quilates, sumando los 655 diamantes de Sudáfrica engarzados en una diadema de platino. El broche y los pendientes también forman parte de la colección. El diseño utilizado por Máxima fue confeccionado en crêpe de seda color azul Francia, uno de los colores del estandarte real.

En representación de Argentina asistieron a la ceremonia de entronización el por entonces vicepresidente Amado Boudou y la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich, así como 18 de las casas reales del mundo mientras que alrededor de 25 000 neerlandeses estuvieron viendo la ceremonia en la plaza Dam de Ámsterdam.