Harry va por más: El lanzamiento de su nuevo libro y dos entrevistas reveladoras

Todo parecía calmarse respecto al escándalo que gira entorno a la Familia Real Británica y estreno de la docuserie ‘’Harry & Meghan’’ de los duques de Sussex, donde cuentan su historia de amor, la problemática con la Casa Real y por qué debieron hacerse un lado de sus funciones reales.

Sin embargo, Harry va por más, el próximo martes 10 de enero, lanzará su nuevo libro ‘’Spare’’, una autobiografía en donde sigue su relato sobre el trauma que sufrió en la Familia Real Británica.

Debido a este estreno, Harry brido dos entrevistas importantes, una para la CBS y otras para la ITV News, que se emitirán el domingo 8 de enero, previo al lanzamiento de su libro.

La entrevista con la CBS

Harry concedió para la famosa cadena de la CBS NEWS, una entrevista en el pgograma 60 minutes. En un pequeño tráiler, el duque de Sussex aparece con el periodista Anderson Cooper y expresa sobre qué: ‘’Cada vez que he tratado de hablar las cosas en privado, ha habido sesiones informativas, filtraciones y nuevas historias infundadas contra mí y mi esposa’’.

Asimismo, contó pequeños detalles sobre su autobiografía: ‘’está escribo no como el príncipe en el que nací, sino como el hombre en el que me he convertido’’, el libro incluye, ‘’los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas’’.

La obra promete ser un ‘’relato de primera mano de mi vida, que es preciso y totalmente veras’’. En una de sus declaraciones durante el programa, hace una importante confesión respecto a la relación con su padre, ‘’Me gustaría recuperar a mi padre, me gustaría recuperar a mi hermano’’.