Harry y Meghan Markle renunciaron por completo a la Familia Real británica

El duque y la duquesa de Sussex, Harry y Meghan Markle, anunciaron que desde hoy dejaron de ser miembros activos y sociales de la Familia Real británica. La decisión fue informada hoy a la Reina Isabel II y la hizo pública el Palacio de Buckingham.

“El duque y la duquesa de Sussex han confirmado a Su Majestad la Reina que no regresarán como miembros activos de la familia real”, aseguró el comunicado de prensa.

“Tras conversaciones con el Duque, la Reina ha escrito confirmando que al alejarse del trabajo de la Familia Real no es posible continuar con las responsabilidades y deberes que conlleva una vida de servicio público. Por lo tanto, los nombramientos militares honorarios y los patrocinios reales de los Duques serán devueltos a Su Majestad, antes de ser redistribuidos entre los miembros activos de la Familia Real”, señala el comunicado.

A pesar de la decisión que golpeó de lleno en el núcleo de Buckingham, el Palacio aclaró que ambos -tanto Harry como Meghan- siguen siendo “muy queridos”. “Si bien todos están tristes por su decisión, el duque y la duquesa siguen siendo miembros muy queridos de la familia”, finalizó el comunicado.

Aún no se señaló cómo será la devolución de títulos, y los diferentes patrocinios reales que tiene la pareja. Además, los medios aseguran que esto significará un gran impacto para la economía de Meghan y Harry.

Lejos de llamar al silencio, el portavoz de la pareja aseguró a "The Sun": “Como lo demuestra su trabajo durante el año pasado, el duque y la duquesa de Sussex siguen comprometidos con su deber y servicio en el Reino Unido y en todo el mundo, y han ofrecido su apoyo continuo a las organizaciones que han representado independientemente de su función oficial. Todos pueden vivir una vida de servicio. El servicio es universal”.

Por otro lado, la corona les soltó la mano y se resguardó de los posibles dichos de la controversial pareja: “El duque y la duquesa ya no son miembros activos de la familia real, por lo que, cualquier decisión que tomen con respecto a compromisos con los medios es de su responsabilidad. Como miembros no activos de la realeza, no tienen la obligación de informar a la Casa Real de dichos planes”.

La confirmación de la entrevista con Winfrey no sería una sorpresa en Buckingham. “Ha sido un secreto a voces en el palacio durante meses”, dijo una fuente a Page Six. En tanto, el diario Mirror agregó que hay “mucho nerviosismo” a puertas cerradas.