Jhon Bryan, el ex amante de Sarah Ferguson rompió el silencio y se refirió a las polémicas fotos 

El año 1992 fue un Annus Horribilis para la Corona británica. Para muchos significó un cimbronazo para que la milenaria institución comenzara a replantearse muchos aspectos de su rol como cabeza de Estado. Además, a principios de ese año salieron a la luz las fotos que comprometieron a Sarah Ferguson y que generó el divorcio con el príncipe Andrés. Tres décadas después, su examante rompió el silencio.

La duquesa de York y John Bryan se conocieron en noviembre de 1989 en un viaje oficial que hizo ella a Houston, cuando ya estaba separada del príncipe. Años más tarde, durante unas vacaciones en Francia, la royal y el asesor financiero fueron fotografiados con una actitud cariñosa, mientras él le chupaba un pie a ella. Las imágenes despertaron la polémica y generaron la furia de la fallecida monarca.

“Estábamos en una villa privada con siete acres de terreno para asegurar nuestra absoluta privacidad. Las niñas eran muy pequeñas, solo tenían cuatro y dos años. Estábamos en la alberca y yo estaba nadando con ellas" aseguró Bryan al Mail On Sunday. “Sarah estaba en topless, pero estábamos era el sur de Francia, por el amor de Dios. Y estábamos en privado, o eso creíamos. Estábamos con las niñas, pasándola bien. Ese día estábamos jugando a 'Cenicienta' y dije: 'Mira, vamos a besar los dedos de los pies de mamá'. Era parte del juego. Yo lo hice primero y luego creo que lo hizo una de las niñas, probablemente Beatriz. Fue algo totalmente inocente" agregó.

El asesor financiero aseguró que las imágenes fueron mal interpretadas de forma maliciosa y fueron ubicadas en un contexto sexual muy lejano a la realidad. Si bien siempre intentó afrontar la situación con sentido del humor, la atención mediática generó el final de una relación de casi cuatro años con Sarah Ferguson.

"No quiero que se me conozca para siempre como el asesor financiero tejano que le chupó los dedos del pie a Fergie. Para empezar, soy de Nueva York. Pasé páginas hace décadas. Ahora se vuelven a repetir todas las mismas falsedades. He esperado todo este tiempo, y me gustaría tener la última palabra" cerró el empresario, que en 2019 asesoró al príncipe Andrés en el caso Epstein.

Afinales del 2020 el diario británico Daily Mail publicó una investigación en la que indicaba que el príncipe Andrés estaba implicado en el caso Epstein. Desde entonces, el hijo de la fallecida Reina Isabel II fue acusado de tráfico sexual de menores, motivo por el cual perdió su título y rol dentro de la institución, y decidió apartarse de la esfera pública. Luego del estreno del polémico documental “Prince Andrew: BANISHED”, un asesor financiero aseguró que el pedófilo intentó chantajear a la monarca a través de su hijo.

John Bryan, un millonario financiero, que estuvo vinculado con Sarah Ferguson, la ex mujer del príncipe Andrés, confirmó que Jeffrey Epstein planteó extorsionar a Isabel II a través de un mecanismo que ejecutaba con diferentes empresarios. El plan del pedófilo era utilizar al duque de York para atraparlo en situaciones comprometedoras y así poder chantajear a la monarca.

“La gente siempre pregunta cómo Jeffrey Epstein hizo su dinero, la realidad es que diferentes hombres ricos le pagaron para evitar el escándalo. Hizo cientos de millones de dólares de esta manera. Intentó atraer a Andrés a su red, pero su objetivo final era la Reina. Creo que Andrés es inocente. Si hubiera estado involucrado en encuentros sexuales como se ha afirmado, Epstein lo habría usado para sobornar a Isabel II para que le pagara millones” afirmó Bryan en Daily Mail.

El asesor financiero reveló que el duque de York actuó con mayor inteligencia que el pedófilo, ya que nunca le dio las suficientes herramientas para que ejecutara la extorsión. Además, aseguró que su supuesta participación en actos sexuales y las acusaciones de presunto abuso sexual que Virginia Guiffre realizó contra el hijo de la Reina Isabel II, podrían ser falsos.

