El príncipe Harry y Meghan distanciados por una posible intromisión de Kate Middletlon

Kate Middletlon, la princesa de Gales de 42 años quien está casada con el príncipe William, heredero al trono del rey Carlos de Inglaterra, se encuentra envuelta en un escándalo a raíz de una posible separación de los duques de Sussex, Meghan Markle y Harry.

Mientras crecen los rumores dentro de la familia real del Palacio de Buckingham, los medios locales ya apuntalaron a la princesa de Gales como la primera culpable de la desunión.

Kate Middletlon sería "culpable" de la crisis entre Meghan Markle y el príncipe Harry

La esposa del príncipe Williams y cuñada de los duques estaría muy presente en la vida de Harry y protagonizaría el centro de discusión de la pareja real. Hace ya varios años la relación entre la actual duquesa y la princesa de Gales no fluye de la mejor manera, es en este contexto en el que el príncipe Harry estaría tomando partido por su cuñada en lugar de su esposa Meghan en las discusiones, según los medios británicos.

Quienes en un principio eran los "fabulosos cuatro" ("the fab four") hoy se encuentran más distanciados que nunca a raíz de la turbulenta relación entre las esposas de los hijos del Rey Carlos III. Meghan Markle, quien nunca habría terminado de sentirse parte del ecosistema real, y ajena en un principio a la responsabilidad protocolar de la familia británica producto de sus orígenes como actriz de Hollywood, se habría sentido amenazada en múltiples ocasiones por la figura de Kate. Markle no dudó en expresar cómo se sentía y públicamente dijo en la Revista Heat: “No pasa un día sin que Harry elogie a Kate o hable de lo increíble que ha sido durante su enfermedad".

Luego de haber finalizado con un arduo proceso de quimioterapia, la princesa de Gales no tardaría en ser apuntada por la prensa como responsable del conflicto entre los duques. En este duro tránsito por la enfermedad, la familia real se volcó a apoyar a Kate y a la familia que supo construir junto a Guillermo.

Además, los padres de Archie Harrison y Lilibet Diana no se volvieron a ver juntos, el príncipe Harry en las últimas semanas ha asistido a varios compromisos sin la compañía de Meghan. Ambos duques se están enfocando en sus propias actividades y están comenzando otra dinámica dentro de la relación más distanciada y fría.

Sin embargo, aunque fuentes oficiales de la corona británica no han emitido palabra ante los dichos sobre la posible separación de los duques, estos continúan sin mostrarse juntos en público y crece la tensión ante la posibilidad de una separación.