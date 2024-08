Se generaron varias especulaciones de un posible reencuentro entre hermanos en La Gran Manzana. El príncipe Harry estará por Nueva York en el mes de septiembre y coincide con la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU y la Semana del Clima.

El posible reencuentro entre hermanos

Por otro lado, el príncipe William tendría que asistir a la Cumbre de Innovación del Premio Earthshot en la misma ciudad. Pero hay una razón por la que el hijo del rey Carlos III no asista y la misma es porque trata de evitar viajes internacionales que sean largos. Esta decisión es para no estar alejado mucho tiempo de su esposa, Kate Middleton, y sus hijos.

El príncipe William no viajaría porque no quiere pasar tiempo lejos de Kate Middleton y sus hijos

Que el príncipe William no viaje es a Nueva York es lo que imposibilitaría el reencuentro entre hermanos. El príncipe Harry estará en la ciudad y eso no cambiaría, pero es entendible si el heredero al trono británico no quiere pasar mucho tiempo lejos de su familia.

El último encuentro entre los hermanos William y Harry

La última vez que los hermanos se vieron, fue en la coronación de su papá, el rey Carlos III. Este evento fue en mayo del 2023, donde el príncipe William y el Duque de Sussex no tuvieron ninguna interacción entre ellos.

Desde que Harry se mudó a California y dejó sus funciones reales, los encuentros de hermanos fueron casi nulos y, es de público conocimiento, que su relación está desgastada.

El príncipe William y el príncipe Harry tienen una relación casi nula

El vínculo entre los hermanos se fue deteriorando por una sola razón, el príncipe William estaba muy preocupado por la relación de Harry con su actual esposa, Meghan Markle. Este distanciamiento comenzó a principios del 2016 y así terminó todo, con los Duques de Sussex alejados de la familia real británica.

El príncipe Harry, en más de una ocasión, tuvo las intenciones de reconciliarse con el príncipe William, pero fuentes muy cercanas a ellos afirman que el heredero al trono británico ignoró cada vez que su hermano intentaba contactarse con él.

El reencuentro entre hermanos está cada vez más lejos

A pesar de esto, se comentó que William y Harry se vieron en el funeral de su tío, Robert Fellowes, quien falleció en el mes de julio. El Duque de Sussex logró ocultar ese viaje cuando lo hizo, pero recientemente se dio a conocer que efectivamente se hizo.

C.S.