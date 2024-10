Los miembros de la realeza viven bajo la observación constante de la prensa y los fotógrafos, quienes siempre están al acecho de una imagen impactante o comprometedora. Esto atravesó a la princesa Diana en el año 1994, cuando sus fotos robadas en topless se convirtieron en un escándalo mediático. Estas particulares fotografías tienen un impresionante costo, y en este episodio no fue la excepción, ya que el paparazzi que capturó este momento recibió una abultada cifra.

Durante el año '94, la princesa Diana de Gales buscaba refugio en la provincia de Málaga tras su separación del ahora rey Carlos III de Inglaterra. Se hospedó en el exclusivo hotel Byblos en Mijas, donde se convirtió en el blanco de los paparazzis locales. Sin saberlo, Lady Di fue fotografiada sin la parte superior de su bikini mientras tomaba sol. Estas imágenes comprometedoras, conocidas como las "fotos prohibidas", nunca se publicaron debido a una importante suma de dinero pagada por una revista para tapar esta polémica situación.

El fotografo Juan Carlos Teuma reveló en "TardeAR" los detalles detrás de estas fotos. "Fue muy difícil localizarla porque andábamos todo el mundo buscándola por Marbella". Luego, comentó que un periodista británico lo llamó y le confesó: "Lady Di va para allá acompañada de dos amigas, sin escolta y buscando jaleo".

Teuma encontró a "la princesa del pueblo" en la piscina del hotel y tomó una serie de fotos antes de ser descubierto. "La sorpresa fue enorme. Nada más entrar me la encuentro en la zona de la piscina. Ella me vería cuando yo he hecho siete u ocho fotos", señaló.

Aunque se especuló que cobró una fortuna por las imágenes, el fotógrafo de celebridades reveló que la suma fue menor debido a la presencia de otros paparazzis en el lugar.

Se estima que la agencia y los paparazzis cobraron más de un millón de euros por las fotos, que finalmente fueron destruidas. Sin embargo, algunas imágenes se salvaron y han sido mostradas públicamente.

El caso de las fotos robadas de la princesa de Gales destaca la presión constante que enfrentan los integrantes de la corona por parte de la prensa y fotógrafos sensacionalistas. La búsqueda de imágenes impactantes y comprometedoras puede llevar a situaciones invasivas como lo fue en ese entonces para la princesa Diana. Pese a que las fotos nunca fueron publicadas oficialmente, el incidente dejó una marca en la historia de la realeza.

