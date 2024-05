De qué vivía Lady Di antes de ser princesa de gales: "la profesión más antigua del mundo"

Diana Frances Spencer tenía una vida normal antes de convertirse en la princesa de Inglaterra, e incluso unas semanas antes se encontraba rellenando los datos de un contrato para "la profesión más antigua del mundo".

Concretamente, Lady Di completó un contrato para la empresa Solve Your Problem Ltd., compañía fundada por Mary Cook, que se encargaba de contratar niñeras tanto para familias adineradas como para celebridades.

Ahora se filtro la información que puso la princesa de Gales en mayo de 1979, mientras buscaba su primer trabajo, en donde se definía como “protestante” y reveló que sabía conducir, cocinar, realizar tareas domésticas del hogar, cuidar animales, bailar ballet, cuidar a bebés mayores y menores de 10 años.

Lady Di trabajó como niñera antes de ser parte de la familia real.

A casi 45 años después de la solicitud de Lady Di, una casa de subastas inglesa anunció que pondrá a la venta la hoja que escribió Diana Frances Spencer para ser niñera. Se pretende vender el formulario a, por lo menos, 10 mil dólares.

Otros trabajos que tuvo Lady Di antes de ser la Princesa de Gales

Antes de ingresar a la Familia Real británica, la princesa de Gales era una instructora de baile, ya que no podía dedicarse a la danza profesionalmente por una lesión y su estatura.

Pero eso no fue todo, porque Lady Di también trabajó en el ámbito de la limpieza doméstica, pero no lo hizo en cualquier casa. Gracias a la agencia Solve Your Problems, la princesa de Gales trabajó solo con personas de la aristocracia.

J.C.C