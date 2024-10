El príncipe y la princesa del Reino Unido, Willian y Kate Middleton, llevan más de 10 años casados y llevan una vida muy en familia. Recientemente, ella fue vista alentando a su hijo Louis en un partido de fútbol que estaba disputando, siendo así una aparición pública muy importante y resonante luego de dejar atrás la quimioterapia y la lucha contra el cáncer que la aquejaba. Por su parte, uno de los descendientes del rey Carlos III no tendría muchas ganas de seguir compartiendo momentos junto a la familia de su esposa y se conocieron los supuestos motivos por los cuales no querría.

Kate Middleton y el príncipe William.

El príncipe William se habría excusado para no pasar tiempo con familia de Kate Middleton: los detalles

La pareja real del Reino Unido, que está conformada por el príncipe William y Kate Middleton, se casó en el año 2011 y tienen tres hijos: Jorge, Carlota y Louis. La realidad es que recientemente se conoció que el heredero mayor del rey Carlos III y Lady Di no querría participar más en reuniones familiares que estén relacionadas con la familia de su compañera de vida, algo que fue comentado desde el seno familiar Middleton.

Para no participar de las noches de juegos con los seres queridos de la princesa, el miembro de la Familia Real del Reino Unido habría inventado excusas en varias ocasiones. Con una competencia muy presente, el 'royal' buscaba pasear a la perra de James Middleton, su cuñado, y también tenía diferentes motivos que le permitieran evitar o evadir pelear con la que, en ese entonces, sería su futura familia política por haber contraído matrimonio con Kate Middleton.

James Middleton, Pippa Middleton y Kate Middleton.

En un podcast denominado 'Walking the de Dog con Emily Dean, James Middleton, cuñado del príncipe William, habría hecho un comentario en esta sintonía. En primer lugar, la conductora de este segmento, le manifestó: "Los Middleton son muy competitivos y les encantan los juegos, ¿verdad? Y entonces hicieron jugar al pobre William, y le pareció demasiado competitivo y de hecho solía decir excusas para no hacerlo". La mujer se basó a una expresión que estaba presente en las memorias de James ('Meet Ella: The Dog Who Saved My Life') que salió a la venta en septiembre y está relacionado a su mascota que murió durante 2023.

"Era después de la cena familiar, estábamos sentados y salían las cartas, y William quizás veía si Ella (mascota) necesitaba un paseo o ponía una excusa para bajarse de la mesa. 'Racing Demon' es probablemente el más rápido y competitivo al que jugamos todos juntos", comentó James Middleton en este podcast al respecto de las excusas que habría inventado el compañero de vida de Kate Middleton, el príncipe William.

BL