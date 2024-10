En medio de los comunicados y los tratamientos de la princesa Mette-Marit, su hijo primogénito, Marius Borg Hoiby, no para de protagonizar escándalos en Noruega. Borg está en medio de esclarecer los motivos de enfrentamiento, con su expareja, que lo llevó a la cárcel, a fin del mes de agosto.

El medio noruego TV2 publicó como titular, "Marius ha estado en ocho interrogatorios y niega su culpabilidad". En estos últimos días se realizó un nuevo interrogatorio en el que el hijo de la princesa heredera explicó su postura "exhaustiva y detalladamente" luego de que dos de sus exparejas, Nora Haukland y Juliane Snekkestad, lo hayan acusado en la justicia por agresión. Esto confesó el abogado de la defensa, Petter Grodem.

Según Grodem, Marius Borg habló bastante sobre las "tormentosas" relaciones amorosas que vivió en los últimos años y "asume su parte de responsabilidad", pero en ningún momento, en su declaración, admitió las agresiones a su exnovia.

Juliane, una de sus exparejas, no se esperó que Borg confesara, pero tampoco le sorprende todo lo que está haciendo para limpiar su imagen, explicó el abogado de la mujer. Petter Grodem tiene como objetivo principal desenmascarar al hijo de la princesa heredera Mette-Marit.

Petter habló con TV2 y reconoció: "Es bueno que se haya explicado. En este tipo de casos siempre es importante escuchar las versiones de ambas partes lo antes posible para que la policía pueda determinar la necesidad de una mayor investigación".

Esta vez no será la última en la que Marius Borg tenga que enfrentarse a un interrogatorio delante de la justicia. Cabe aclarar que este procedimiento se mantiene en secreto para evitar que la Casa Real se vea perjudicada con un nuevo escándalo con el joven de protagonista.

En este último interrogatorio y cara a cara con la policía, el hijo de Mette-Marit se retractó y afirmó que él también es una "víctima". También, reconoció que sí amenazó a un hombre, a través de Instagram, al que atacó con la frase "jod*** hombre muerto".

Marius Borg Hoiby comenzará un tratamiento de rehabilitación por su adicción a las drogas

Hace un par de semanas, el hijo de Mette-Marit reconoció estar en plena lucha contra las drogas, un proceso en el cual su mamá fue testigo. "He luchado durante mucho tiempo contra el abuso de sustancias, algo por lo que he estado en tratamiento en el pasado. Ahora retomaré ese tratamiento y me lo tomaré muy enserio", anunció Marius Borg.

Parece que luego del anuncio el joven empezará con su tratamiento. Después de su estadía por la cárcel y los interrogatorios delante de la justicia, Marius comenzará de forma inmediata su rehabilitación de la forma que él quería, a tiempo completo.

