La princesa Sofía de Suecia ayuda a combatir el Coronavirus en un hospital

La princesa Sofía de Suecia cambió sus tiaras por el ambo. Es que la royal se unió a los médicos que combaten en primera línea al coronavirus y ofrece su trabajo como voluntaria en un hospital de Estocolmo, según confirmó esta semana la Corte Real de su país en un comunicado.

Después de completar un programa de capacitación intensivo, la princesa de 35 años y esposa del príncipe Carlos Felipe, se ha unido a los esfuerzos para la lucha contra el covid-19 en el Hospital Sophiahemmet, del cual es presidenta honoraria. La joven allí ayuda a "desinfectar equipos, hacer turnos en la cocina y limpiar".

Sweden’s Princess Sofia during a 3-day course volunteered to help out during the C-19 pandemic at the Sofiahemmet hospital in Stockholm. Go girl👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/pTjASiq9bN