En enero de este año Margarita II de Dinamarca cumplió 50 años en el trono, y aunque estaban previstas varias actividades de conmemoración, lo celebró con un programa de actos reducido al mínimo debito a las restricciones de las autoridades por la pandemia de coronavirus. A sus 82 años, la monarca danesa inauguró “El joyero de una reina: 50 años en el trono contados en joyería”, la exposición que puede visitarse hasta octubre en el Palacio de Malienborg de Copenhague.

La reina Margarita II de Dinamarca celebra sus 50 años en el trono con una muestra de sus joyas

La muestra sobre el joyero real contiene más de 200 piezas y una serie de historias muy curiosas contadas por la propia monarca en audioguías. El parure de perlas colgantes y diamantes, el broche que perdió misteriosamente una de sus perlas en un viaje de Estado a Alemania, el broche de rubíes que el rey Federico le regaló al aprobar la ley que permitía a las mujeres a reinar en Dinamarca, y el broche Daisy (uno de sus piezas favoritas) que perteneció a la reina Ingrid y que Margarita II lució en su boda, son algunas de las piezas que se encuentran en el Museo Amalienborg.

"El Jubileo de Oro de la Reina es un evento histórico que nosotros en la Colección Real Danesa deseamos celebrar con una exposición que destaca una forma particular de comunicación para la Reina que muchos tal vez no sepan. Para la Reina, las joyas no son solo un elemento decorativo que tiene que combinar con un vestido o atuendo determinado” expresa el curador Thomas C. Thulstrup, en el sitio web Palacio Malienborg.

“Como para todos nosotros, las joyas de la Reina representan memorias, recuerdos, actos, amistades y continuidad. Cuando usa una joya en particular, contiene una referencia a estos recuerdos. En otras palabras, nada se deja al azar cuando la Reina elige qué joyas usar para una ocasión en particular. Las joyas hablan un lenguaje propio. Es este lenguaje el que pretendemos explorar con la exposición ‘El joyero de una reina’. Una exposición que la Colección Real Danesa tiene el honor de presentar, sobre todo porque todas las joyas que contiene están en uso habitual” agrega el director del Museo.

Margarita II de Dinamarca es la mayor de tres hermanas, tuvo que esperar a un cambio constitucional en 1953 para convertirse en heredera, y diecinueve más para suceder en el trono a su padre. En su medio siglo de reinado, mantuvo a la Familia Real alejada de grandes escándalos, y en más de una oportunidad dejó en claro que no se le pasa por la cabeza abandonar el trono, al que considera "un deber de por vida".

