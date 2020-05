La rutina fit de Meghan Markle en época de aislamiento

Desde que Meghan Markle (38) se enamoró del príncipe Harry (35) y decidió convertirse en su esposa supo que por el resto de sus días su físico, sus outfits y su apariencia general estarían bajo la lupa de los expertos del fashion y de las mujeres del mundo entero. Cuentan que la actriz de Hollywood siempre tuvo pasión por la buena alimentación y las diarias clases de yoga, sin embargo desde que se convirtió en Duquesa de Sussex lo que había adoptado por decisión propia se convirtió en una más de sus “obligaciones reales”.

Aseguran los allegados a la pareja que Meghan se volvió en una obsesiva del físico y que permanentemente “lucha” con Harry para incorporarlo a sus sanas rutinas. Apenas desembarcó en Los Angeles averiguó cuál era el Gym con mayor reputación y hacia él marchó. Más allá de que la mansión que habitan en Beverly Hills le ofrece un gimnasio equipado con las máquinas más sofisticadas, ella insiste en contar con un entrenamiento especial con profesor incluído. Por eso comenzó a tomar clases con Sebastien Lagree, considerado el gurú del fitness que ha sido consultado por celebrities como Michelle Obama, Jennifer Aniston y Kim Kardashian, entre otras. Pero la pandemia del Coronavirus terminó con sus diarias caminatas, bolso con colchoneta en mano, hasta el gimnasio.

Por pedido de Harry y del médico que asiste a la familia, más allá del cierre momentáneo del gimnasio por el asilamiento obligatorio, Meghan aceptó quedarse “encerrada” en su mansión. Pero lejos de permanecer con los brazos cruzados y las piernas descansadas, pidió a su personal trainner que le ideara una rutina para cumplir sola, en su casa.

“En estas épocas no es necesario concurrir a un gimnasio para entrenar. Menos aún teniendo en su propia casa la posibilidad de hacerlo. Sólo hace falta trazar una rutina para cumplir todos los días como si se fuera hasta otro lado. Simplemente hay pequeños trucos que ayudan. Por ejemplo, contar con pesas, aunque sean pequeñas, bandas de goma o discos deslizantes, ayuda mucho. Pero de no tener alguno de estos elementos, debe recurrirse a la creatividad. Cualquier recurso, hasta un palo de cepillo para el piso, sirve para ejercitar brazos, piernas y abdomen”, le habría indicado Lagree a la ex actriz.

Y luego, la propia Meghan contó a sus amigos el sencillo ejercicio con el que comenzó su entrenamiento en el hogar. “Acostada en el piso, boca abajo, con las piernas y los brazos extendidos, sostengo el palo con ambas manos separadas al ancho de los hombros. Así levanto la cabeza manteniendo la mirada hacia abajo para que el cuello se sostenga estable. Elevo los brazos unos 15 centímetros y mantengo al mismo tiempo que levanto las piernas alternativamente. Realizo diez veces cada ejercicio y descanso treinta segundo antes de repetirlo”.

Según también revelaron, para Sebastien cualquier lugar de la casa es apto para realizar las rutinas gym aunque él aconseja buscar un ambiente con luz natural y bien ventilado y destinado sólo a ese fin. Para que cuerpo y mente estén en sintonía cuando llegan al lugar. Lo mismo que recomienda elegir todos los días el mismo horario. “Siempre deben ser sitios con buen aire para poder hacer ejercicios como saltos, burpees (ejercicio que mide la resistencia anaeróbica que se realiza en varios movimientos, nace de la unión de las flexiones de pecho, las sentadillas y los saltos verticales y trabaja abdomen, espalda, pecho, brazos y piernas).y tablas que aceleran el corazón. Lo más importante es ser responsable y comprometerse con el entrenamiento. Se necesitan dos semanas para que esta rutina se convierta en un hábito y sea algo natural en cada jornada”, cuenta el profesional.

Aunque Lagree es consciente que su alumna Markle no es precisamente la más fácil de convencer, intenta estimularla con charlas on line. “También propongo que si está trabajando en su escritorio con alguna de sus tareas benéficas o conversando on line con un productor, configure un temporizador para que suene cada 45 ó 60 minutos y le marque que es tiempo de hacer un minuto de flexiones o movimientos de piernas, algo que aumente su ritmo cardíaco. Lo fundamental es cumplir rutinas con tres ejercicios de resistencia y tres de cardio. Siempre, previamente, se debe hacer algún movimiento para el estiramiento”, revela el personal trainner. Sin dudas sumándose a las recomendaciones de la OMS para mantener y mejorar la salud en épocas del COVID 19, donde además aconsejan no sólo el cuidado del físico sino también el de la mente en momentos en los que se debe prestar especial atención a males como la hipertensión arterial, el sobrepeso, enfermedades cardíacas, ACV y hasta diabetes y cáncer.