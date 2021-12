Las polémicas declaraciones del príncipe Harry que lo alejan aun más de la Familia Real

El duque de Sussex ha sido duramente criticado por su posición al hablar de trabajo y salud mental, al recomendar a las personas a renunciar a sus trabajos si no los hacen felices. Desde la Casa Real no emitieron comentarios, pero se sabe que no cayeron bien sus dichos por la falta de empatía con el trabajador que sin un sustento no puede vivir.