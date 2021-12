Meghan Markle ganó finalmente la batalla legal contra la editorial del periódico Mail on Sunday, por la publicación de una carta personal que la duquesa de Sussex le escribió a su padre Thomas Markle en agosto de 2018. Aunque la pareja del príncipe Harry ganó el caso a principios de este año, cuando el tribunal superior le dio la razón sin necesidad de completar el procedimiento judicial; la Associated Newspapers Limited (ANL) presentó un recurso, incluyendo las cuestiones de violación de privacidad y derechos de autor. Finalmente, los tribunales le dieron lugar al reclamo de Meghan.

Meghan Markle le ganó la batalla legal al Daily Mail

“Esta victoria no es solo para mí, sino para cualquiera que alguna vez haya tenido miedo de defender lo que considera correcto. Pese a que esta victoria siente precedente, lo más importante es que ahora seamos lo suficientemente valientes a nivel colectivo como para transformar la industria de los tabloides que condiciona a la gente a ser cruel y que saca provecho de las mentiras y el dolor que crean. Desde el día uno he considerado este juicio como una medida importante que plantea lo correcto frente a lo incorrecto. El acusado lo ha concebido como un juego sin reglas que respetar" declaró Meghan Markle.

La esposa del príncipe Harry demandó a ANL por cinco artículos de prensa que reprodujeron extractos de una carta privada y personal que le hizo a su padre de 77 años.

“Cuanto más lo alargaron más pudieron tergiversar los hechos y manipular al público (incluso durante la propia apelación), convirtiendo un caso sencillo en algo extraordinariamente enrevesado con tal de generar más titulares y vender más periódicos y haciendo uso de un modelo de negocio que premia el caos por encima de la verdad. Durante los casi tres años transcurridos desde que todo esto comenzó, he sido paciente ante los engaños, la intimidación y los ataques deliberados” expresó la duquesa de Sussex en su comunicado.

“Hoy los tribunales me han dado (de nuevo) la razón, confirmando que Mail on Sunday, propiedad de Lord Jonathan Rothermere, ha infringido la ley. Los tribunales responsabilizan al acusado, y tengo la esperanza de que todos empecemos a hacer lo mismo. Porque por muy alejado que te parezca este caso de tu vida personal, no lo está. Mañana podrías ser tú. Estas prácticas nocivas no resultan poco habituales: son un fallo cometido a diario que nos divide, y todos nosotros nos merecemos algo mejor” cerró Meghan.

