Leonor, hija de Felipe VI y la reina Letizia no podrá usar el título de princesa: los motivos

Leonor de 16 años tendrá que dejar su título de princesa, identificación que recibe como parte de la realeza española y pasará a ser reconocida solamente como Leonor de Borbón Ortiz por el tiempo que dure su cursado de bachillerato internacional, según informa Gente.com.ar.

La hija de Felipe VI y la reina Letizia, comenzó el bachillerato en Gales y la institución le exige eliminar las distinciones en el trato entre los estudiantes. La educación de la ahora Leonor, estará a cargo del UWC Atlantic College, el mismo lugar al que asistirá Alexia de Países Bajos. Ninguna de las dos exprincesas, podrán utilizar sus títulos ya que el establecimiento tiene entre sus valores apuntar a la igualdad.

Leonor no podrá usar el título de princesa: enterate por qué.

La nueva vida de la princesa Leonor: detalles de su aventura en tierras galesas

Aunque se venía preparando desde hace años para este momento, la princesa Leonor (15) no pudo evitar la emoción que vivió en el Aeropuerto Barajas de Madrid. Ante las lágrimas inconsolables de su hermana, la infanta Sofía (14), y las más disimuladas de su madre, la reina Letizia Ortiz (48), la heredera al trono español abordó el avión que la llevaría hasta tierras galesas.

Mientras el rey Felipe VI (53) intentó mantener su compostura y no demostrar la angustia que él también experimentaba ante la partida de su hija menor al “UWC Atlantic College” para, durante los dos próximos años, cursar el Bachillerato Internacional; por el que sus padres pagaron 76.500 euros. Vestida con jeans, camiseta a rayas, parka verde y zapatillas, tal como lo muestra guacamouly.com, Leonor se fundió en un interminable abrazo con su madre y con la menor de la familia, que no paraba de llorar ya que es muy unida con su hermana.



Entusiasmada con la nueva aventura que encara y que lo hace por primera vez en su vida sola y a cientos de kilómetros de su hogar, la princesa controló su emoción durante las 3 horas de vuelo. Cuando el avión aterrizó en Heathrow no hubo más distracciones. Un autobús del exclusivo colegio ubicado en un castillo del siglo XII, en la costa del sur de Gales, la aguardaba para junto a otros estudiantes que también llegaron de diferentes destinos pasaran tres horas más hasta arribar a su destino final.

En el centro de educación que reúne a 300 alumnos de más de 80 nacionalidades, Leonor cursará materias de ciencias y letras y, lo que más la entusiasma es que allí le dan importancia a la creatividad en clases de teatro, música y arte, además de deportes. Disciplinas que más entusiasman a la princesita. Y, otro tema que fascina tanto a ella como a su nueva compañera, la princesa Alexia de Holanda (16), es que el centro educativo no impone uniforme.

Apenas llegó la hija mayor de los reyes de España hizo un recorrido por el glamoroso edificio y, aunque está vacunada contra el Covid, debe cumplir con una cuarentena de diez días junto a sus tres compañeras de cuarto. Por este período recibirán clases telemáticas hasta comenzar con las presenciales de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Luego paran para almorzar y a las 14 reanudan sus tareas. Tres tardes por semana deben realizar servicios a la comunidad por dos horas.

El resto del tiempo pueden destinarlo a actividades recreativas. A las 18 ya se les sirve la cena y 4 horas después los tutores pasan lista antes de dormir. Los fines de semana Leonor puede recibir visitar o salir a pasear. Claro que la princesa de España contará con mínimos privilegios por ser heredera a la corona. El 12 de octubre tendrá su primer permiso para viajar a cumplir con su compromiso por el Día de la Hispanidad y la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Y, el 31 de octubre volverá a contar con un “pequeño recreo” ya que cumple los 16 años y su familia le preparará una sorpresa.

FL