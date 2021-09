Hace dos días en "Los Ángeles a la Mañana" contaron que había desaparecido una peluca valuada en miles de dólares de Susana Giménez de la peluquería de Miguel Romano. Todos apuntaron a Osvi el exasistente del peluquero top y quien se encarga de peinar a la diva hoy en día. En un móvil con el el ciclo de eltrece, el estilista se despachó con todo.

"Me dolió mucho que no me llame para avisarme que la iba a peinar otra persona. Lo que hizo esa persona fue una traición, era un pibito llegado del interior al que yo le dí una oportunidad y me traicionó. Sabés lo que hace -agregó Romano- se lleva los vestidos de Susana, para ponérselos él y parecerse a ella, es una mala persona y un traidor. Se robaba los vestidos", comenzó furioso Romano.

"No sé en este momento si soy el peluquero de Susana o no, no la veo hace dos años, si no lo soy me hubiese gustado que me llame por teléfono y me lo diga, de hecho hace unos días hablamos para que le haga una nueva peluca. Este chico Osvi era un muerto de hambre y le di lugar como mi asistente y ahora está con ella, es increíble", finalizó Romano quien además acuso a su exasistente de haberle robado un anillo a Vicky Xipolitakis.

Además Moria Casán le envió un mensaje a Ángel de Brito contando que una vez en la peluquería le robaron 400 dólares y que todos sospecha de Osvi quien a los pocos días hizo un viaje.

Miguel Romano habló de Susana Giménez: "Me dolió mucho que no me llame para avisarme que la iba a peinar otra persona".

Susana Giménez, víctima de la inseguridad: se estima que le robaron un invaluable objeto personal



Como casi todos los días en "Los Ángeles a la Mañana" jugaron al incógnito con una noticia que esta vez fue fuerte y llamó la atención por su rareza. Se trató de un robo de un objeto personal a Susana Giménez valuado en 1.500 dólares según informó Mariana Brey en el programa conducido por Ángel de Brito.

Se trata de una peluca con su pelo original que forma parte de su colección. "Era una de las que más usaba desapareció de la peluquería de Miguel Romano. Habría una sospecha de Osvi, quien la está peinando ahora, aunque no podemos juzgarlo. La cuestión es que le desapareció una peluca a Susana Giménez y lo van a desmentir todos pero yo tengo la fuente real, hasta Susana lo puede desmentir", dijo Mariana.

"Como Miguel no está yendo a la casa por la pandemia, Osvi se empezó a ocupar y eso lo tomó medio como una traición y las sospechas vienen por ahí. Sale 1.500 dolares un kilo de pelo y la peluca de Susana es muy abultada y tendría más de un kilo. Susana ya habló con Miguel porque la peluca no apareció y le pidió que le confeccione una nueva" remató.

