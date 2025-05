Markus Hänsel, el falso príncipe que se ganó la confianza del rey Carlos III y desató un escándalo en Reino Unido

En los últimos días, el Reino Unido entró en estado de conmoción por una insólita historia que se hizo eco en todos los medios británicos y acapara la atención del público. Se trata de un falso príncipe que logró vincularse con los círculos más exclusivos de la realeza. Su nombre es Markus Hänsel, se hace llamar Donato, Príncipe de Hohenzollern, y logró acercarse al rey Carlos III.

Markus Hänsel, el falso príncipe que se ganó la confianza del rey Carlos III

Markus Hänsel es el protagonista del escándalo que sacude a Reino Unido. Conocido como Donato, Príncipe de Hohenzollern, pudo mantener la farsa durante un largo tiempo debido a su cercanía con figuras influyentes de la nobleza europea, incluso con el rey Carlos III y su esposa Camila. Sin embargo, todo salió a la luz cuando Karl Friedrich, jefe de la Casa Real de Hohenzollern, desmintió cualquier vínculo familiar con esta persona.

En declaraciones con el diario "The Sun", Karl se mostró indignado por el uso indebido del apellido y el título familiar: “Donato y yo no compartimos sangre, él no forma parte de la familia real alemana”. En este sentido, el príncipe legítimo se mostró “frustrado y enfadado” por lo que considera una apropiación indebida de una identidad nobiliaria y agregó: “No tiene ningún derecho a utilizar el título de Serenísima Alteza”.

Además, no dudó en describirlo como un impostor sumergido en la realeza: "Me enoja y me frustra, me deja un sabor muy amargo en la boca. Este señor no tiene ningún vínculo con nuestra familia. No puede usar ese título, no es un Príncipe".

El rey Carlos III

Donato, por su parte, rechazó ser llamado "falso príncipe" y se defendió de la fuerte acusación en un correo electrónico enviado a The Sun hablando en tercera persona: "Donato tiene el mismo rango legal y los mismos derechos representados en la ley de familia de Alemania que Karl Friedrich de Hohenzollern, quien no tiene la autoridad para hablar en nombre de todos los miembros de la familia".

Tras su defensa, Karl Friedrich recurrió a la Justicia para denunciarlo: "No nos gusta que alguien ponga en mala imagen el nombre de la familia. Es obvio que no me conoce ni conoce la historia de la rama suaba de los Hohenzollern. Es un hombre desinformado. No es miembro de la Casa Real de Hohenzollern".

Lo cierto es que Markus Hansel, exprofesor de música alemán, asumió esta identidad en 2003, cuando fue adoptado por Katharina Feodora, una princesa alemana sin descendencia biológica. Según fuentes cercanas a la mujer, esta adopción se debió a un acuerdo económico. “Me ofreció tal cantidad de dinero que no pude decir que no”, le habría dicho a un familiar según trascendió.

El rey Carlos III y su esposa, la reina consorte Camila.

Desde entonces, se hizo llamar Donato y comenzó a vivir la vida de un príncipe, defendiendo que su adopción le confiere legítimamente el derecho al título. Cabe mencionar que esta adopción no infringe ninguna ley y que en Alemania los títulos nobiliarios carecen de reconocimiento legal desde la abolición de la monarquía, lo que convierte su uso en una cuestión meramente social o simbólica.

Sin dudas, el descubrimiento de Karl Friedrich, jefe de la Casa Real de Hohenzollern, sobre Markus Hänsel, el falso príncipe que se ganó la confianza del rey Carlos III, desató un escándalo en Reino Unido.