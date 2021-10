Máxima de Holanda homenajea a Frida Kahlo: flores y colores estridentes con su firma propia de estilo

Máxima de Holanda lo hizo otra vez. Con su presencia en la inauguración de 'Viva La Frida!', exposición de Frida Kahlo organizada por el Drents Museum, la royal cautivó a los invitados y brilló con su estilo propio.



En esta oportunidad Máxima Zorreguieta recicló un colorido look que había estrenado en 2016 y que era perfecto para homenajear a la artista mexicana, quien era mundialmente conocida -además de su talento en las telas- por su impronta colorida a la hora del vestir y el uso de flores como ornamentos fashion.





De esta forma, la reina de Holanda le rindió homenaje a Frida al llevar un top fucsia, una falda midi de fondo claro pero con detalles muy coloridos y un tocado floral engamado. La firma Natan está detrás de esta propuesta tan particular.







Edouard Vermeulen, responsable de la marca, dijo en alguna oportunidad sobre la manera de vestir de Máxima de Holanda: "La reina conoce las últimas tendencias a través de las redes sociales". "Los looks pueden volver a usarse y combinarse de formas distintas. Eso es importante para las reinas, no llevar siempre atuendos nuevos", cerró en ese entonces.





Naranja, el color al que Máxima de Holanda le hizo honor

En su anterior aparición pública, Máxima sorprendió al mostrarse con un look clásico pero que se alineaba a la tendencias de esta temporada. Es que la reina eligió un dos piezas en tono naranja, que como ya es sabido es de las gamas favoritas para la nueva estación.



Apostó a un traje clásico de saco y pantalón en color naranja, que cabe destacar es el tono por el que se la reconoce a la casa de Holanda.





Se trató de un diseño del cual no trascendió la firma, pero que estuvo confeccionado en un género con microestampado de pied de poule. Máxima esta vez decidió acentuar su figura con un cinturón que llevó a tono.







Allí impactó con su impronta por más chic, pero además porque se pudo ver que lució muy cómoda su cabello repleto de canas. Si bien la reina de Holanda continúa tiñéndose, lo cierto es que en esta ocasión se pudo ver cómo sus raíces estaban crecidas y entre "los claritos", relucieron sus cabellos color plata.