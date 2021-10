Máxima de Holanda luce sus canas e impone tendencia: pelo recogido y outfit naranja

Máxima de Holanda sorprendió en su última aparición pública al mostrarse con un look clásico pero que se alineaba a la tendencias de esta temporada. Es que la reina eligió un dos piezas en tono naranja, que como ya es sabido es de las gamas favoritas para la nueva estación.



Recordemos que la monarca oficia como presidenta honoraria de More Music in the Classroom. Por este motivo, Máxima Zorreguieta asistió a una reunión en el conservatorio HKU de Utrecht con motivo de un año del Convenio de Educación Musical.



Allí impactó con su impronta por más chic, pero además porque se pudo ver que lució muy cómoda su cabello repleto de canas. Si bien la reina de Holanda continúa tiñéndose, lo cierto es que en esta ocasión se pudo ver cómo sus raíces estaban crecidas y entre "los claritos", relucieron sus cabellos color plata.



Letizia Ortiz, Carolina de Mónaco y Kate Middleton son algunas de las mujeres que al igual que Máxima Zorreguieta ya se suman a esta tendencia que arrasa entre muchas famosas.

Naranja, el color al que Máxima de Holanda le hizo honor

En cuanto a su propuesta de estilismo, apostó a un traje clásico de saco y pantalón en color naranja, que cabe destacar es el tono por el que se la reconoce a la casa de Holanda.



Se trató de un diseño del cual no trascendió la firma, pero que estuvo confeccionado en un género con microestampado de pied de poule. Máxima esta vez decidió acentuar su figura con un cinturón que llevó a tono.





Como es sabido, Máxima Zorreguieta ama los accesorios y en esta oportunidad eligió "subir" la apuesta al llevar un enorme prendedor en forma de flor, con detalles de lentejuelas. También llevó un clutch en tono suela que combinó con unos stilettos en la misma gama.



El pelo, recogido en una cola que dejaron en evidencia sus "canitas" y su maquillaje muy natural, en tonos tierra.