El príncipe de Hungría y primo del rey de España habló de su adicción a las drogas: "Esta enfermedad no tiene cura"

Maximiliano de Habsburgo, más conocido por ser príncipe de Hungría y Archiduque de Austria, ha brindado una entrevista a corazón abierto sobre su caótico pasado con las drogas. El primo del rey Felipe de España se mudó a Madrid en los ochenta y vivió en carne propia la adicción a las sustancias. Así mismo, perdió a su hermana mayor, Elisabeth, quien a los veinticuatro años murió por culpa de la adicción a los estupefacientes.

En una entrevista con 'LOC', en El Mundo, se refirió a su adicción a las drogas y ala lucha que encarna desde la Fundación Recal, un emprendimiento que empezó para erradicar el alcoholismo y la drogadicción, y que inició en 2001.

El príncipe de Hungría y primo del rey de España. Fuente: Fundación Recal.

Según el mismo Maximiliano de Habsburgo ha comentado, quiere ayudar a los que caen en esta terrible adicción. En ese sentido se refirió a los 12 pasos a los que se someten aquellos que quieren curarse. "Al final, se llega al paso 12, que es, una vez recuperado, ayudar a otros adictos a recuperarse. Ese es el paso en que estoy yo. Y mi consejo para alguien que esté pasando por esta difícil situación es que busque un centro que tenga este programa. Para mí, es el mejor tratamiento y sé que es mucho más fácil intentar recuperarse en una clínica cerrada que intentar hacerlo fuera con todas las tentaciones", dijo.

Al ser consultado sobre su adicción, el príncipe húngaro sostuvo: "Uno es adicto ya de por vida, porque esta enfermedad no tiene cura, solo se puede detener al no consumir, lo mejor son los grupos de autoayuda de Alcohólicos y Narcóticos Anónimos, porque el que atiende a esos grupos con regularidad no suele caer".

El parentesco de Maximiliano de Habsburgo con la familia real española

El rey Jorge de Grecia, su tatarabuelo, fue bisabuelo de la Reina Sofía, por lo que Maximiliano tiene un vínculo con la Familia Real española. Además, la reina Sofía es la prima de la madre de Maximiliano, por lo que este es el primo segundo de Felipe.

Letizia Ortiz y El Rey Felipe de España.

Al ser consultado sobre el Rey de España, el Archiduque de Austria dijo: "Da una enorme estabilidad a España. Me parece que es el rey mejor preparado que hay".

Así mismo se refirió a la reina Isabel II, con quien también tenía parentesco: "El duque de Edimburgo, su marido, era tío mío. Su padre era hermano de mi bisabuelo, el príncipe Nicolás de Grecia. Y cuando hizo esa donación, yo le mandé una carta de agradecimiento."