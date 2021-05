Tras la publicación de su libro, Meghan Markle es acusada de plagio

A poco del lanzamiento de su primer libro infantil "The Bench", Meghan Markle fue acusada de plagio y aseguran que ese libro no es de su autoría sino que es una copia de "The boy on the Bench", de la escritora infantil inglesa, Corinne Averiss.

Según la duquesa, ese trabajo es producto de una inspiración a raíz de un poema que le escribió a su esposo, el príncipe Harry, para su primer día del padre, tras el nacimiento de Archie.

Markle comentó oportunamente, que quería reflejar en esas páginas la calidez y la alegría de la relación padre-hijo. "Tengo la esperanza de que The Blench llegue a cada familia, sin importar su composición", aseguró Meghan.

Pero aunque aún no llegó a las librerías, el escándalo se desató cuando una persona, en su red de Twitter se manifestó furioso: "Espero que la autora estafada, la demande" y agregó "Qué descarada".

Por último, también destacó que hasta la portada del libro en cuestión es muy similar al escrito por la reconocida autora Corinne.

Meghan Markle se lanza como escritora con un libro infantil sobre el príncipe Harry y su hijo Archie

Meghan Markle debuta como escritora al lanzar su primer libro. El material literario se llamará The Bench y narra su historia más personal en la que explica el vínculo y los lazos de un padre y un hijo.

De acuerdo a lo que trascendió, el libro está inspirado en la propia experiencia de Meghan con el príncipe Harry y su hijo, Archie, y tendrá ilustraciones en acuarela del artista Christian Robinson.

LP