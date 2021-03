Meghan Markle sobre la Corona británica: denunció racismo e intento de suicidio

El último domingo la CBS emitió en el prime time la entrevista que Oprah Winfrey le realizó a Meghan Markle, quien estuvo acompañada del príncipe Harry.

La duquesa de Sussex habló de la discriminación racial que sufrió en carne propia, de la pelea con Kate Middleton y otros secretos que hasta ese momento permanecían guardados. Incluso reveló que se casó 3 días antes.

La actriz de 39 años se mostró tranquila durante las 2 horas que duró la entrevista en la que no se guardó nada. Luego se unió el nieto de la reina Isabel II como una muestra de amor y respaldo hacia su mujer.

Luciendo su embarazo que está en el quinto mes, confesó estar esperando una niña, aunque no dijo el nombre. Al aire libre, en un ambiente relajado, se estableció un clima propicio para que la entrevistada se sienta a gusto.

Meghan aseguró sentirse muy sola y sin el apoyo que necesitaba para poder enfrentar el nuevo desafío de pertenecer a la Corona. Dijo que nadie se molestó en enseñarle de protocolos y comportamientos.

Tuvo que resolverlo buscando en Google toda la información sobre el tema para evitar malos momentos y que se sientan orgullosos de ella.

Pero fue Sarah Ferguson quien poco antes de conocer a la reina la salvó enseñándole a hacer la reverencia: "Practicamos delante de la casa y según me dijeron hice una reverencia muy buena, aunque yo no me acuerdo".

Una de las primera sorpresas fue cuando contó que el casamiento realizado el 19 de mayo de 2018, en realidad fue para el afuera, dado que ya habían contraído matrimonio 3 días antes, y en el jardín de su casa.

Con la complicidad del arzobispo de Cantebury, se realizó la ceremonia genuina e íntima y la otra, celebrada en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, le costó a la corona 26 millones de libras sólo para el espectáculo que le ofrecían al mundo.

Otra de las bombas que confesó la pareja fue cuando hablaron del color de la piel de Archie y la conversación que tuvo el príncipe con la monarquía.

En aquel intercambio le dijeron que el pequeño no tendría título ni la protección del palacio, dado que era "demasiado moreno" y podría ser perjudicial para la monarquía de Buckingham.

Si bien a Markle siempre se la ve sonriente, puertas adentro la vida no era tan color de rosa y fue entonces cuando habló de sus pensamientos suicidas. "Ya no quería estar viva", manifestó la duquesa recordando esos oscuros momentos.

Fue cuando estaba embarazada de su primer hijo y contó que le llevó tiempo en decírselo a su marido ya que no quería llevarle más problemas de los que venía acarreando.

Cuando pidió ayuda a los popes de la Corona, relató la figura internacional, y solicitó apartarse durante un tiempo hasta que se recupere, ésta le fue denegada "porque no sería bueno para la Institución".

Tanto esa vez como en otras oportunidades, el palacio mentía acerca de la esposa de Harry sólo para proteger a otros miembros de la realeza y fue entonces como también la silenciaron en varias oportunidades.

Esto sin pensar en su beneficio y sólo para cuidar la imagen de la familia real: "No me protegían y estaban dispuestos a mentir sólo para proteger a otros miembros de la familia".

El príncipe Carlos fue otros de los que les dieron la espalda al tomar la decisión de alejarse de los deberes reales. Harry afirmó que habló con su abuela en tres oportunidades para ponerla al tanto de la determinación que habían tomado.

Con su padre lo hizo telefónicamente en dos oportunidades y por e mail, hasta que dejó de atenderle las llamadas y le pidió que ponga por escrito su resolución.

El duque de Sussex afirmó que lo hizo para preservar a su familia y no era un tema personal con su padre: "Tenía que hacer algo por mi salud mental, la de mi esposa y la de mi hijo Archie".

En la entrevista también hubo espacio para hablar acerca de la relación de Harry con el príncipe William y lo primero que manifestó fue que a su hermano lo quiere con locura, aunque estén en caminos diferentes.

"Es mi hermano, pasamos un infierno juntos y lo quiero con locura, a pesar de que la relación en este momento es distante. Pero el tiempo tal vez nos acerque", declaró el entrevistado.

En concordancia con su hermano, apareció en escena Kate Middleton de la que siempre se aseguró que había una mala relación con Meghan, quien confirmó esto aunque aseguró que luego se limaron asperezas.

En la charla, la celebridad dijo que terminó llorando por un tema de vestimenta de las damas de honor para el día de su boda. También aclaró que la esposa de William, como muestra de conciliar, le regaló un ramo de flores.

El programa transcurría y las repercusiones en las redes sociales se disparaban en millones. Las mediciones de rating recordaron la entrevista que había dado Lady Di, cuando contó que el matrimonio con Carlos había llegado a su fin.

La pauta publicitaria absorbió un tiempo precioso de la entrevista que se tradujo en una cifra millonaria para la CBS.

Llegaba el momento de ahondar acerca de Carlos y William, y Harry no dudó en manifestar que hasta que conoció a su amor se sentió atrapado dentro de la familia real.

Eso es lo que cree que ahora les sucede a su padre y a su hermano: "Están atrapados, no pueden irse y siento compasión por ellos".

El imborrable recuerdo de Lady Di

El recuerdo de Lady Di estuvo latente en varios momentos de la entrevista, pero se manifestó cuando hablaron de su retiro de palacio. El duque dijo que la familia no lo apoya financieramente desde hace un año y viven de lo que le dejó su madre y por eso firmaron el contrato con las plataformas Netflix y Spotify algo que en un principio habían desistido de hacer.

La pareja dijo que fue el viaje a Australia, que realizaron en 2018, la bisagra que les hizo torcer el rumbo. "Esa gira trajo recuerdos. Meghan se conectaba con la gente como lo había hecho Diana de Gales en 1983" Ambas mujeres, habían conquistado al pueblo y eso la corona nunca lo aceptó.