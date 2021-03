Día Internacional de la Mujer: desde Lady Di hasta Kamala Harris, tienen su símbolo de empoderamiento

Fue la princesa de Gales la que dio el puntapié inicial de sus manifestaciones feministas al usar su choker de perlas en pleno escándalo tras el divorcio del príncipe Carlos de Inglaterra. De esta manera, solapada, Diana daba muestras de ser una royal feminista.

En una entrevista televisiva le contaba al mundo que su matrimonio con Carlos había llegado a su fin. Al finalizar la escandalosa presentación, asistió a un compromiso protocolar y, por supuesto, ya tenía su vestido y sus joyas preparadas para la ocasión.

Sin embargo, Diana ya había dicho basta y, si bien cumplió con su deber, al llegar al Palacio donde aún vivía, arrancó de su vestidor un escotado vestido negro, sexy, súper ajustado y corto y, rompiendo el protocolo, se animó a exhibir sus curvas y su perfecta figura.

Como si esto fuera poco, completó el look con el collar de perlas que le había regalado la reina madre para su boda y que ella decidió transformarlo en gargantilla y aplicarle un importante broche de zafiro.

Ese mismo collar de la discordia es el que usó cuando se animó a bailar con John Travolta ante una monarquía que se retorcía de ira por las provocaciones de la joven.

La princesa de Mónaco, años antes, bautizó a las perlas como las auténticas reinas y es así como en muchas de las imágenes de Grace Kelly, se la ve usando diferentes piezas con perlas. De carácter fuerte y decidido tuvo que lidiar con la corona monegasca durante sus primeros años de matrimonio con el príncipe Rainiero.

La ex actriz no pertenecía a la aristocracia y encima se dedicaba a la actuación algo que no estaba bien visto en aquel entonces. Como defensa y símbolo de fortaleza, usaba las perlas como amuletos y era así que las lucía tanto en collares, pulseras, anillos y también aros.

La presencia de Grace dotó a la corona monegasca de una impronta revolucionaria y fue eso lo que transmitió a sus herederos: Carolina, Estefanía y Alberto a quienes se les permitió mostrar al mundo que la vida de los monarcas está compuesta de personas.

Fue así como Carolina, contrajo matrimonio con Philipe Junnot, un auténtico bon vivant que enamoró a la bella primogénita pero que fue un verdadero fiasco para ella y para todo Mónaco.

Estefanía, también supo hacer tambalear a los glamorosos monegascos cuando se dedicó a la música y hasta se atrevió a grabar un videoclip dentro del palacio con sus compañeros de banda, todos de estilo Punk.

Alberto, por su parte, no se decidía a casarse y hacía la vista gorda a las presiones de la familia. Finalmente, y con algunos hijos extramatrimoniales, se casó con la nadadora Charlene.

Ahora, una nueva empoderada muestra al mundo su fortaleza en la vicepresidencia de los Estados Unidos. Kamala Harris, continúa con la tradición de las mujeres que hicieron historia y, al igual que ellas, ostenta las perlas alrededor de su cuello en cada acto importante y, en su caso, son un homenaje a las mujeres afroamericanas de Estados Unidos a las que ella llama “Las 20 perlas”.

Blancas, rosas, amarillas, tornasoladas, azules, rojas y hasta negras. Todas poderosas y con significados propios. Lo que en algún momento se identificó como una antigüedad, su valor se transformó no sólo en símbolo de elegancia y distinción, sino y por sobre todas las cosas, como un emblema de energía y resistencia.

Para todas ellas, las perlas significan el poder.