Meghan Markle y otra crisis familiar: su padre amenaza con demandarla para ver a su nietos

Meghan Markle no gana para disgustos. En medio de sus conflictos con la Corona británica, la duquesa de Sussex ahora se enfrenta con su padre, quien la ha amenazado con iniciar acciones legales en su contra.

Thomas Markle, de 77 años, no tiene contacto con Meghan y no conoce a sus nietos , Archie y Lilibet Mountbatten-Windsor. Por eso amenaza con llevar a su hija y a su esposo, el príncipe Harry ante la justicia.



En una entrevista que dio a Fox News, Markle admitió que estaba dispuesto a llevar el asunto a los tribunales "en un futuro muy cercano".

Meghan y su padre han tenido una relación tensa desde su boda con el príncipe Harry, el 19 de mayo de 2018. Thomas no estuvo invitado a la unión tras verse involucrado en una polémica por realizar fotos pactadas que enojaron a su hija. De hecho, la duquesa confesó que "encontraba difícil reconciliarse con él".

"No deberíamos castigar (a sus nietos) por el mal comportamiento de Meghan y Harry. Archie y Lili son niños pequeños. No son peones. No son parte del juego. Y también son miembros de la realeza y tienen los mismos derechos que cualquier otro miembro de la realeza", dijo el hombre y aseguró: "Solicitaré a los tribunales de California los derechos para ver a mis nietos en un futuro muy cercano".



Thomas Markle.

El hombre también opinó sobre la entrevista que dio la pareja con Oprah Winfrey: "Creo que los está usando para construir su red y sus nuevos programas y creo que se aprovechó de un hombre muy debilitado y consiguió que diga cosas que no deberías estar diciendo en televisión".

Sobre la relación con los duques de Sussex, Thomas dijo: "Cometí un error tonto y me están castigado por eso. En este programa en el que estuvieron, hablan de compasión, no hay compasión por mí, no hay compasión por mi familia y no hay compasión por el mundo. Si hubiera hecho algo terriblemente mal, estaría bien, pero no lo he hecho. Estoy muy decepcionado de no poder sostener a mi nieta".